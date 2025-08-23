Merdivenden düştü: Üzerine klima devrildi

Şanlıurfa'da meydan gelen olayda, edinilen bilgilere göre bir iş yerinin dış cephesinde klima montajı için demir iskelenin üzerine kurduğu merdivenden sırtında klimayla çıkmaya çalışan usta, dengesini kaybedip yere düştü.

Bir telefon kamerasına yansıyan görüntülerde, ustanın güvenlik önlemi ya da koruyucu ekipman kullanmadan çalışmaya başladığı kaydedildi.

Klimayı binanın dış cephesine monte etmek isteyen usta, demir iskelenin üzerine yerleştirdiği merdivenden ikinci kakta tırmanırken, üst basamaklara geldiğinden merdiven bir anda kaydı.

Metrelerce yükseklikten beton zemine düşen ustanın üzerine de demir iskele, merdiven ve taşıdığı klima devrildi.