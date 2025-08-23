Merdivenden düştü: Üzerine klima devrildi

Yayınlanma:
Şanlıurfa’da iş yerinin klima montajını yaptığı esnada merdivenden dengesini kaybedip yere düşen ustanın üzerine taşıdığı klima motoru devrildi.

Şanlıurfa'da meydan gelen olayda, edinilen bilgilere göre bir iş yerinin dış cephesinde klima montajı için demir iskelenin üzerine kurduğu merdivenden sırtında klimayla çıkmaya çalışan usta, dengesini kaybedip yere düştü.

sanliurfada-merdivenden-dusen-ustanin-u-878434-260940.jpg

Bir telefon kamerasına yansıyan görüntülerde, ustanın güvenlik önlemi ya da koruyucu ekipman kullanmadan çalışmaya başladığı kaydedildi.

sanliurfada-merdivenden-dusen-ustanin-u-878437-260940.jpg

Klimayı binanın dış cephesine monte etmek isteyen usta, demir iskelenin üzerine yerleştirdiği merdivenden ikinci kakta tırmanırken, üst basamaklara geldiğinden merdiven bir anda kaydı.

sanliurfada-merdivenden-dusen-ustanin-u-878433-260940.jpg

Metrelerce yükseklikten beton zemine düşen ustanın üzerine de demir iskele, merdiven ve taşıdığı klima devrildi.

sanliurfada-merdivenden-dusen-ustanin-u-878440-260940.jpg

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

