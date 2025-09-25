Merdan Yanardağ beraat etti

Merdan Yanardağ beraat etti
Yayınlanma:
"Düzenin mafyalaşması" başlıklı yazısı sebebi ile yargılanan TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ beraat etti.

TELE1'de yayınlanan 22 Eylül'de yayınlanan "Türkiye'nin Yönü" programında kısa süre ekranda kalan bir KJ gerekçe gösterilerek İstanbul Adliyesi’ne polis eşliğinde götürülen Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Programlar Müdürü İhsan Demir, program moderatörü Musa Özuğurlu yurt dışına çıkış yasağı ve imza verme şeklinde adli kontrol ile serbest bırakılmıştı.

Merdan Yanardağ hakkında görülen bir dava da daha karar verildi.

MERDAN YANARDAĞ BERAAT ETTİ

Merdan Yanardağ'ın, 23 Mayıs 2021 tarihinde BirGün gazetesinde yayımlanan "Düzenin mafyalaşması" başlıklı köşe yazısı gerekçesiyle 7 yıl 15 gün hapis cezası aldığı davanın istinaf mahkemesinde bozulmasının ardından "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlamasıyla yeniden yargılandığı davada karar verildi.

Merdan Yanardağ’ın, 23 Mayıs 2021 tarihinde BirGün Gazetesi'nde yayımlanan o köşe yazısı gerekçesiyle yargılandığı davadan beraatine karar verildi.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

Acun Ilıcalı itiraf etti: Tüm parayı batırdım!
Marmara'daki depremin büyüklüğünü değiştirecek olayı açıkladı: Fay valfinden sızıntılar sürüyor
Erken emeklilik için şartları açıkladı: Müjdeyi verdi
İnsanlıktan utandıran görüntüler: Ordudan mezun olan kadınlar hayvanları canlı canlı yedi
Tesla yenilgiyi kabul etti: Arabalarından neleri kaldırıyor?
Tesla yenilgiyi kabul etti: Arabalarından neleri kaldırıyor?
Bu otomobillerin yolu sanayiden düşmüyor: İşte en çok arıza veren otomobiller
İşte en çok arıza veren otomobiller
Bu otomobillerin yolu sanayiden düşmüyor
690 mağazası bulunan giyim devi satılıyor: İşte muhtemel yeni sahibi
İşte muhtemel yeni sahibi
690 mağazası bulunan giyim devi satılıyor
13 bin 750 turist aynı gün Kuşadası'na akın etti
13 bin 750 turist aynı gün Kuşadası'na akın etti
İstanbul'un 24 ilçesine uyarı: Elektrikler kesilecek
Sadettin Saran mahkemeyi açıkladı: Çıkacak karar sonrası ne yapacağını duyurdu
Sadettin Saran mahkemeyi açıkladı: Çıkacak karar sonrası ne yapacağını duyurdu
Türkiye
Meclis açılırken: Özgür Özel hakkındaki fezleke sayısı 31'e ulaştı
Meclis açılırken: Özgür Özel hakkındaki fezleke sayısı 31'e ulaştı
Bakan Tekin öğretmenlere okuduğunu anlayıp anlamadığını soruyormuş: Şimdi ben bu genelgeyi neden gönderdim?
Bakan Tekin öğretmenlere okuduğunu anlayıp anlamadığını soruyormuş: Şimdi ben bu genelgeyi neden gönderdim?
Kötü koku şikayetine gittiler: 8 kamyon çöp çıkardılar!
Kötü koku şikayetine gittiler: 8 kamyon çöp çıkardılar!