Merdan Yanardağ beraat etti

TELE1'de yayınlanan 22 Eylül'de yayınlanan "Türkiye'nin Yönü" programında kısa süre ekranda kalan bir KJ gerekçe gösterilerek İstanbul Adliyesi’ne polis eşliğinde götürülen Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Programlar Müdürü İhsan Demir, program moderatörü Musa Özuğurlu yurt dışına çıkış yasağı ve imza verme şeklinde adli kontrol ile serbest bırakılmıştı.

Merdan Yanardağ hakkında görülen bir dava da daha karar verildi.

MERDAN YANARDAĞ BERAAT ETTİ

Merdan Yanardağ'ın, 23 Mayıs 2021 tarihinde BirGün gazetesinde yayımlanan "Düzenin mafyalaşması" başlıklı köşe yazısı gerekçesiyle 7 yıl 15 gün hapis cezası aldığı davanın istinaf mahkemesinde bozulmasının ardından "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlamasıyla yeniden yargılandığı davada karar verildi.

Merdan Yanardağ’ın, 23 Mayıs 2021 tarihinde BirGün Gazetesi'nde yayımlanan o köşe yazısı gerekçesiyle yargılandığı davadan beraatine karar verildi.