Menteşe Belediye Başkanı Köksal Aras'ın ailesinin evine molotof atmıştı: Polisten kaçarken çatıdan düşüp öldü

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın ailesinin evine molotoflu saldırı düzenleyen saldırganlardan 17 yaşındaki Yalçın Demir Kırbaş, polisten kaçarken çıktığı çatıdan düşerek hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz sene 1 Eylül akşamı saat 22.00 sularında Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras’ın, dedesi ve anneannesinin yaşadığı apartmanın birinci katındaki 4 numaralı dairenin balkonuna molotofkokteyli atan kişilerden biri olan 17 yaşındaki Yalçın Demir Kırbaş, polisten kaçarken çıktığı binanın çatısından düşerek hayatını kaybetti.

POLİSTEN KAÇMAK İÇİN ÇIKTIĞI ÇATIDAN DÜŞTÜ

Olay, akşam saatlerinde Muğla'nın Yatağan ilçesinde meydana geldi. Hakkında çok sayıda suç kaydı ve aranması bulunan Yalçın Demir Kırbaş’ı yakalamak isteyen Yatağan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Polis ekiplerini fark eden Kırbaş, girdiği binanın çatısına çıktı. Buradan yan binanın çatısına geçmek isteyen Kırbaş, yaklaşık 5 metre yükseklikten apartman boşluğuna düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Kırbaş’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

BELEDİYE BAŞKANININ AİLESİNİN EVİNE MOLOTOFLU SALDIRI DÜZENLEMİŞTİ

Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kırbaş’ın Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal’ın ailesinin oturduğu eve molotoflu saldırı düzenlediği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Muğla’nın Menteşe ilçesinde 1 Eylül akşamı saat 22.00 sularında Muslihittin Mahallesi’nde yaşanan olayda, şapkalı iki kişi, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras’ın dedesi ve anneannesinin yaşadığı apartmanın birinci katındaki 4 numaralı dairenin balkonuna molotofkokteyli attı.

Çevredekiler yangını söndürürken, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine polis olay yerine sevk edildi. Şüphelilerin bazı eşyaları, olay yerinin 300 metre uzağındaki bir bahçede bulundu.

Soruşturma kapsamında saldırganlardan Yalçın Demir Kırbaş, Kent Meydanı’nda, Mesut Can Ç. ise evinde gözaltına alındı.

Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece "kasten yangın çıkarma suretiyle mala zarar verme" ve "nitelikli hırsızlık" suçlarından tutuklanmıştı.

Çatıdan düşerek ölen Yalçın Demir Kırbaş, ifadesinde şunları söylemişti:

"Mesut molotofları evin yanındaki parkta hazırladı. Para karşılığı atacağını söyledi. Kendisindeki 5 bin lirayı bunu yapması için ona verdiklerini söyledi. Molotof atarken yanındaydım. Üçünü de o attı. Attıktan sonra beraber kaçtık. Evde kimin oturduğunu bilmiyorum. Mesut’un bana anlattığına göre Orhan, Mesut’a olaydan önce 5 bin lira göndermiş, sonra 20-30 bin lira daha gönderecekmiş." (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

