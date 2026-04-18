Şişli'de şüpheli ölüm! 15 suç kaydı olduğu ortaya çıktı

İstanbul'un Şişli ilçesi Gülbahar Mahallesi’nde saat 16.45 sıralarında meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, metruk binanın giriş katındaki odada yüzüstü şekilde hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

BAŞINDA YARA İZLERİ BULUNDU: ŞÜPHELİ OLÜM OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ

Olay yerine gelen ekipler, bu kişiyi yüzüstü yatar halde olduğunu ve baş kısmında kan izleri bulunduğunu tespit etti.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ali Karadağ’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından adli tabip tarafından ölüm 'şüpheli' olarak değerlendirildi.

5'İ "UYUŞTURUCU TİCARETİ" OLMAK ÜZERE 15 SUÇ KAYDI VARMIŞ

Olayın ardından polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Büro Amirliği ekipleri detaylı inceleme yaptı.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, Ali Karadağ’ın 5 uyuşturucu madde ticareti, 9 uyuşturucu madde kullanma, 1 adet hırsızlık suçlarından olmak üzere toplam 15 suç kaydının olduğu öğrenildi.(DHA)