Menteşe Belediye Başkanı'nın evine molotof atılmıştı! Adres şaştı iddiası

Muğla’nın Menteşe ilçesinde 1 Eylül akşamı saat 22.00 sularında Muslihittin Mahallesi’nde yaşanan olayda, şapkalı iki kişi, Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras’ın dedesi ve anneannesinin yaşadığı apartmanın birinci katındaki 4 numaralı dairenin balkonuna molotofkokteyli attı

Çevredekiler yangını söndürürken, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine polis olay yerine sevk edildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve eşi Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras da saldırı sonrası adrese gitti.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, siyah giyimli iki kişinin parkta hazırlık yaptıktan sonra molotofkokteylini atıp kaçtıkları görüldü.

Şüphelilerin bazı eşyaları, olay yerinin 300 metre uzağındaki bir bahçede bulundu.

Soruşturma kapsamında Yalçın D.K. Kent Meydanı’nda, Mesut Can Ç. ise evinde gözaltına alındı.

Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece “kasten yangın çıkarma suretiyle mala zarar verme” ve “nitelikli hırsızlık” suçlarından tutuklandı.

İki kişinin, Recai Güreli Caddesi’ndeki bir zincir marketten beş kolonya şişesi çaldıkları da tespit edildi.

Savcılık, şüphelilerin banka hareketleri, telefon kayıtları ve ifadelerinden saldırının yurt dışında yaşayan Orhan Karafoğlu tarafından organize edildiğini belirledi.

KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI

Karafoğlu hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

Soruşturma kapsamında İzmir’de gözaltına alınan Emirkan Uslu ile Menteşe’de yakalanan Tugay Konya da tutuklanarak cezaevine gönderildi. Böylece tutuklu sayısı dörde yükseldi.

Şüpheli Mesut Can Ç., savcılık ifadesinde şu bilgileri verdi:

“Orhan telefonda bana molotofu nasıl yapacağımı anlattı. Benzin tehlikeli olur diye kolonya aldım. Yalçın ‘Para boşa gitmesin, çalalım’ dedi. Orhan ‘Para göndereyim, taksi ile gidin’ dedi. Konumu gönderdi, taksi ile eve gittik. Evin ışıkları yanıyordu. Polisevinin arkasındaki parka gittik. Parktaki birinden telefon rica edip Orhan’ı aradım, evde biri olduğunu söyledim. Orhan da ‘Olsun, balkona atın’ dedi. Parkta molotofları Yalçın hazırladı. Tişörtten maske yaptı. Molotofu yakarak attı. Video çekmeye başladım. Yalçın bir tane daha molotof ve taş attı. Yüzümüz kapalıydı, çığlık sesleri yükselince kalan molotofu atamadık. Toplam 4 tane hazırlamıştık. Eve gidince haberlerde olaydaki evin Başkan Gonca Köksal'ın ailesinin evi olduğunu öğrendim. Sonra uyudum, uyanınca polisler gelmişti. Pişmanım.”

"5 BİN GÖNDERMİŞTİ, 30 BİN DAHA GÖNDERECEKTİ"

Yalçın D.K. ise ifadesinde de şunları dile getirdi:

“Mesut molotofları evin yanındaki parkta hazırladı. Para karşılığı atacağını söyledi. Kendisindeki 5 bin lirayı bunu yapması için ona verdiklerini söyledi. Molotof atarken yanındaydım. Üçünü de o attı. Attıktan sonra beraber kaçtık. Evde kimin oturduğunu bilmiyorum. Mesut’un bana anlattığına göre Orhan, Mesut’a olaydan önce 5 bin lira göndermiş, sonra 20-30 bin lira daha gönderecekmiş.”

YANLIŞ DAİRE İDDİASI! 1 MİLYON DOLAR ALACAK İDDİASI

Tutuklanan bir diğer şüpheli Tugay Konya ise İngiltere’de bulunan Orhan Karafoğlu’nun kendisinden adres tespiti istediğini, ancak apartmana girmediğini belirtti.

DHA'nın haberine göre; Konya şu ifadeleri verdi:

"Orhan, 1 Eylül'de akşam saat 16.00 sıralarında yabancı bir numaradan aradı. Bana bir adres vereceğini, burada önceden kendisinin yanında olan Emre'nin oturduğunu, ondan 1 milyon alacağı olduğunu, telefonlarını engellediği için ona ulaşamadığını, bu adrese giderek Emre'nin orada oturup oturmadığına bakmamı istedi. İlk başta gitmek istemedim, 21.00'de tekrar aradı ve alacağı olduğunu, sıkıntılı bir durum olmadığını söyledi. Gideceğim adresi attı. Apartmana girerek 2 No'lu dairenin yolun ne tarafına baktığını öğrenmemi istedi. Apartman kapısında şifre olduğunu söyleyerek içeri girmedim. Orhan ile görüntülü görüşüyorduk. Binanın dış cephesini gösteriyordum. Olayların buraya varacağını bilmiyordum"

Konya’nın ifadeleri doğrultusunda, saldırının asıl hedefinin 2 numaralı daire olduğu ancak yanlışlıkla 4 numaralı, yani Başkan Aras’ın ailesinin yaşadığı daireye saldırı düzenlendiği üzerinde duruluyor.