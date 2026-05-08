Melendiz çayı dolup taştı! Ağaçlar sular içinde kaldı
Aksaray'da son yıllarda iklim değişikliği nedeniyle baş gösteren kuraklık, yerini bereketli yağışlara bıraktı. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden yağış miktarı, şehrin en önemli su kaynaklarından biri olan Mamasın Barajı'nı besleyen Melendiz Çayı'nın debisini hızla yükselterek taşkınlara yol açtı.
AĞAÇLAR SU İÇİNDE KALDI
Debisi yükselen çayın yatağından taşmasıyla birlikte, bölgedeki sosyal alanlar ve doğa da bu durumdan etkilendi. Çay güzergahı üzerinde bulunan mesire alanı tamamen sular altında kalırken, bölgedeki çok sayıda ağaç suyun içinde gömülü kaldı.
Melendiz Çayı'nın geçtiği hat üzerinde yer alan Doğantarla Köyü'nün muhtarı Fatih Kara, yaşanan doğa olayıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
Melendiz Çayı'nda 12-13 yıl önceki su seviyelerini yeniden görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu yıl yaşanan yağışlar hem tarım hem de su kaynakları açısından umut verdi. Köyümüzde su seviyenin ciddi şekilde artması sonrası kuşlarda gelmeye başladı. Bölgeye piknik yapmaya gelenler ise mesire alanı ve ağaçlar su altında kalınca bölgenin fotosunu çekti. Kurak geçen yıllarda yağmur duasına çıkmıştık. Beklenen yağışların gelmesinin ardından şimdi ise şükür duasına çıkacağız. Yağışların devam etmesini temenni ederek su kaynaklarının yeniden canlanmasının hem doğaya hem de köylülerimize moral oldu” dedi. (DHA)