Melek Şahin dünya şampiyonu oldu

Melek Şahin dünya şampiyonu oldu
Yayınlanma:
Melek Şahin, Bulgaristan’da düzenlenen Dünya Şampiyonası’nda bir hafta içinde üç kez altın madalya kazanarak bilek güreşinde dünya şampiyonu oldu.

Bulgaristan'ın Albena kentinde 10–23 Eylül tarihleri arasında düzenlenen 46’ncı Bilek Güreşi Dünya Şampiyonası’na katılan Sancaktepe Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Melek Şahin, 23 Yaş Genç Kadınlar 55 kg. kategorisinde hem sağ hem de sol kolda altın madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu.

ÜÇ KEZ DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU

Şahin, son olarak büyüklerde 55 kg. sağ kol kategorisinde de zirveye çıkarak bir hafta içinde üç kez dünya şampiyonu unvanını elde etti.

sporcu-melek-sahin-buyukler-kategorisind-927445-275508.jpg

Şahin'i tebrik eden Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, “Hem sağ hem de sol kolda dünya şampiyonu olarak kürsüye çıkan Melek, ayrıca büyük kadınlar kategorisinde de aynı başarıyı yakalayarak azmin, kararlılığın ve disiplinin en güzel örneğini sergiledi. Kendisini, ailesini ve bu başarıda emeği geçen hocalarını gönülden tebrik ediyorum. Bundan sonraki büyük turnuvalarda da kendisine sonsuz başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

İstanbul'un 24 ilçesi dikkat: 8 saatlik elektrik kesintileri geliyor
Türk futbolundan bir Ali Koç geçti
Ali Koç'un Fenerbahçe'deki bilinmeyen icraatları
Trump'ın açıklaması ülkeyi kırmızı alarma geçirdi: Siviller askeri eğitime başladı
Marmaris bitti, sıra orada! Şimdi de 8 bin kişilik ‘kasaba’ kuruyor
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Kartlar yeniden dağıtılıyor: Orta sınıf hatchback otomobillerde en ucuz 10 model
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Kırmızı alarm! Felaketi yaşayan Karadeniz'e bir uyarı daha: Daha beterine hazır olun
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
Emekli maaşında yaşanacak kaybı açıkladı: Özgür Erdursun umut dolu soruya acı yanıt verdi
Türkiye
İmamoğlu paylaştı Erdoğan ve Bahçeli ayrılığını "Yakışmıyor" diyerek açıkladı
İmamoğlu paylaştı Erdoğan ve Bahçeli ayrılığını "Yakışmıyor" diyerek açıkladı
İstanbul’da terör operasyonu: IŞİD bağlantılı 7 şüpheli gözaltında
İstanbul’da terör operasyonu: IŞİD bağlantılı 7 şüpheli gözaltında
Gökçek’i aklayan bilirkişi operasyona gerekçe raporu hazırlamış
Gökçek’i aklayan bilirkişi operasyona gerekçe raporu hazırlamış