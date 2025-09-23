Melek Şahin dünya şampiyonu oldu

Bulgaristan'ın Albena kentinde 10–23 Eylül tarihleri arasında düzenlenen 46’ncı Bilek Güreşi Dünya Şampiyonası’na katılan Sancaktepe Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Melek Şahin, 23 Yaş Genç Kadınlar 55 kg. kategorisinde hem sağ hem de sol kolda altın madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu.

ÜÇ KEZ DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU

Şahin, son olarak büyüklerde 55 kg. sağ kol kategorisinde de zirveye çıkarak bir hafta içinde üç kez dünya şampiyonu unvanını elde etti.

Şahin'i tebrik eden Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, “Hem sağ hem de sol kolda dünya şampiyonu olarak kürsüye çıkan Melek, ayrıca büyük kadınlar kategorisinde de aynı başarıyı yakalayarak azmin, kararlılığın ve disiplinin en güzel örneğini sergiledi. Kendisini, ailesini ve bu başarıda emeği geçen hocalarını gönülden tebrik ediyorum. Bundan sonraki büyük turnuvalarda da kendisine sonsuz başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.