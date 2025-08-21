Mekan basıp haraç istediği iddia edilmişti: Ufuk Bayraktar açıklama yaptı

Yayınlanma:
Mekan basıp haraç istediği iddia edilen ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar, adli kontrolle serbest bırakılmasının ardından iddialara yanıt verdi.

Ezel dizisinde canlandırdığı Ramiz Dayı rolüyle tanınan ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'ın, Beyoğlu’ndaki bir restoranı basarak haraç istediği iddia edilmişti. Gözaltına alınan ünlü oyuncu, daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

ufuk-bayraktar-002.webp

"YAŞANAN TARTIŞMA KARAKOLA YANSIMIŞTIR"

Sosyal medya hesabından konu ile ilgili açıklama yapan Ufuk Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

"Dün öğle saatlerinde işyerime komşu olan mekan işletmecisiyle aramızda yaşanan tartışma karakola yansımıştır. Bu olayı başka konulara bağlamaya ve haber değerini yükseltmeye çalışmak tamamen yanlıştır.

Haraç istedi denilen mekan benim sahibi olduğum çay bahçesine 30 metre ileride 7-8 yıldır komşum olan bir mekandır. Ayrıca mekanın bina sahipleri de aile büyüklerimizin dostları ve bizimde saygı duyduğumuz büyüklerimizdir.

ufuk-bayraktar-003.jpg

"KİMSEDEN HAKKIM OLMAYAN BİR İĞNE DAHİL ALMADIM"

Geçen aylarda mekanın işletmecisiyle aramızda geçen dosthane bir konuşma medyaya çarpıtılarak farklı yansıtılmıştır.

Ben bugüne kadar kimseden hakkım olmayan bir iğne dahil almadım. Bırak almayı, bazen hakkım olanlardan bile feragat ettim. Benim adım Ufuk Bayraktar beni tanıyanlar iyi bilir."

aciklama.jpeg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

