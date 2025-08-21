Mekan basıp haraç istediği iddia edilmişti: Ufuk Bayraktar açıklama yaptı

Ezel dizisinde canlandırdığı Ramiz Dayı rolüyle tanınan ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'ın, Beyoğlu’ndaki bir restoranı basarak haraç istediği iddia edilmişti. Gözaltına alınan ünlü oyuncu, daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

"YAŞANAN TARTIŞMA KARAKOLA YANSIMIŞTIR"

Sosyal medya hesabından konu ile ilgili açıklama yapan Ufuk Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

"Dün öğle saatlerinde işyerime komşu olan mekan işletmecisiyle aramızda yaşanan tartışma karakola yansımıştır. Bu olayı başka konulara bağlamaya ve haber değerini yükseltmeye çalışmak tamamen yanlıştır. Haraç istedi denilen mekan benim sahibi olduğum çay bahçesine 30 metre ileride 7-8 yıldır komşum olan bir mekandır. Ayrıca mekanın bina sahipleri de aile büyüklerimizin dostları ve bizimde saygı duyduğumuz büyüklerimizdir.

"KİMSEDEN HAKKIM OLMAYAN BİR İĞNE DAHİL ALMADIM"