Megakentte pazartesi kabusu: İstanbul'da trafik yüzde 80'e ulaştı

İstanbul’da haftanın ilk iş günü sabah saatlerinde kentin birçok noktasında trafik yoğunluğu yaşandı.

Megakentin Anadolu ve Avrupa Yakası’nda D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ve bağlantı yollarında araçlar güçlükle ilerledi.

Avrupa Yakası’nda D-100 kara yolu Ankara istikametinde Beylikdüzü, Avcılar, Yenibosna, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü ve Mecidiyeköy mevkilerinde trafik sıkıştı. Ters yönde ise Küçükçekmece’de araç arızası nedeniyle bir şeridin kapalı olması yoğunluğu artırdı. TEM Otoyolu’nun Ankara yönünde Esenyurt ve Gaziosmanpaşa bölgelerinde de trafik yoğunluğu etkili oldu.

Avcılar-Haramidere, Basın Ekspres ve Mahmutbey bağlantı yollarında da her iki yönde uzun araç kuyrukları gözlendi.

Anadolu Yakası’nda ise trafik sabah saatlerinde yüzde 80’e ulaştı. Avrupa Yakası’na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde Uzunçayır’dan başlayan yoğunluk köprü girişine kadar uzarken, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde Kozyatağı’na kadar trafik oluştu.

D-100 kara yolu Ankara istikametinde Göztepe, Bostancı, Maltepe, Kartal ve Pendik mevkilerinde, Edirne istikametinde ise Pendik’ten başlayan trafik Maltepe, Bostancı, Kozyatağı, Göztepe, Uzunçayır ve Avrasya Tüneli’ne kadar devam etti. TEM Otoyolu’nda da Sultanbeyli’den Çamlıca gişelerine ve Altunizade’ye kadar yoğunluk yaşandı.

Toplu taşıma duraklarında da sabah saatlerinde yoğunluk gözlendi. Metrobüs, metro ve otobüs aktarma noktalarında uzun kuyruklar oluştu.

İBB Cep Trafik verilerine göre sabah saatlerinde Avrupa Yakası’nda trafik yoğunluğu yüzde 58, Anadolu Yakası’nda ise yüzde 80 olarak ölçüldü.