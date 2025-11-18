'Medeler' suç örgütüne operasyon: 14 gözaltı

Yayınlanma:
İzmir merkezli iki ilde düzenlenen operasyonda, 'Medeler' suç örgütüne yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda örgüt lideri ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte faaliyet gösteren "Medeler" adlı organize suç örgütüne yönelik önemli bir operasyon gerçekleştirdi.

Yapılan ortak çalışma sonucunda, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek veya üye olmak" ve "nitelikli yağma" suçlarına karıştığı belirlenen, 6'sı halihazırda tutuklu toplam 22 örgüt mensubu tespit edildi.

14 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ekiplerin yürüttüğü teknik ve fiziki takibin ardından bu sabah Kocaeli ilinde ve İzmir'in Seferihisar ilçesinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Düzenlenen baskınlarda, aralarında örgüt lideri ve yöneticilerinin de bulunduğu 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yetkililer, hakkında gözaltı kararı bulunan diğer 2 şüpheliden birinin yurt dışında olduğunun belirlendiğini ve diğer şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğünü bildirdi. Gözaltına alınan 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

