MEB'den Aziz İhsan Aktaş'ın ortağına toplantı için 35 milyon ödeme iddiası

Tarikat ve cemaatlerle imzaladığı protokollerle tartışma yaratıp gündeme gelen Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bu kez de çok konuşulacak iddiaların odağında yer aldı.

MEB tarafından düzenlenen “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Sınıf Öğretmenliği ve İngilizce Eğitici Eğitimi” toplantısı, Ankara Kızılcahamam’da beş yıldızlı bir otelde yapıldı.

AZİZ İHSAN AKTAŞ'IN ORTAĞINA MEB'DEN YÜKLÜ ÖDEME

Ancak toplantının düzenlendiği yer dikkat çekti. Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, toplantı için, CHP’li belediyelere yönelik operasyonlarda tutuklandıktan sonra etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye olan, sonrasında verdiği ifadelerle de birçok kişinin tutuklanmasına neden olan, son olarak da ev hapsi dahi kaldırılan Aziz İhsan Aktaş’ın ortağı Gürkan Dölekli’ye ait Eliz Otel seçildi.

Habere göre, 17 Ağustos- 28 Ağustos tarihleri arasında yapılan toplantı içim MEB bütçesinden bu otele 35 milyon 718 bin 600 TL ödendi.

DİYANET TOPLANTILARI DA BURADA

Öte yandan, Diyanet İşleri Başkanlığının da toplantılarını bu telde yaptığı biliniyor. 2023 yılında Hac kafilesi yöneticilerine yönelik toplantı Eliz Otel’de düzenlenmiş, Türkiye Diyanet Vakfından burslu öğrenciler için 2024 yılı kampı da aynı yerde yapılmıştı.