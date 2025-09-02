MEB'den Aziz İhsan Aktaş'ın ortağına toplantı için 35 milyon ödeme iddiası

MEB'den Aziz İhsan Aktaş'ın ortağına toplantı için 35 milyon ödeme iddiası
Yayınlanma:
MEB'in Aziz İhsan Aktaş'ın ortağı Gürkan Dölekli’ye ait Eliz Otel'de düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Sınıf Öğretmenliği ve İngilizce Eğitici Eğitimi” toplantısı, için 35 milyon 718 bin 600 TL ödediği iddia edildi.

Tarikat ve cemaatlerle imzaladığı protokollerle tartışma yaratıp gündeme gelen Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bu kez de çok konuşulacak iddiaların odağında yer aldı.

MEB tarafından düzenlenen “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Sınıf Öğretmenliği ve İngilizce Eğitici Eğitimi” toplantısı, Ankara Kızılcahamam’da beş yıldızlı bir otelde yapıldı.

AZİZ İHSAN AKTAŞ'IN ORTAĞINA MEB'DEN YÜKLÜ ÖDEME

Ancak toplantının düzenlendiği yer dikkat çekti. Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, toplantı için, CHP’li belediyelere yönelik operasyonlarda tutuklandıktan sonra etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye olan, sonrasında verdiği ifadelerle de birçok kişinin tutuklanmasına neden olan, son olarak da ev hapsi dahi kaldırılan Aziz İhsan Aktaş’ın ortağı Gürkan Dölekli’ye ait Eliz Otel seçildi.

Habere göre, 17 Ağustos- 28 Ağustos tarihleri arasında yapılan toplantı içim MEB bütçesinden bu otele 35 milyon 718 bin 600 TL ödendi.

DİYANET TOPLANTILARI DA BURADA

Öte yandan, Diyanet İşleri Başkanlığının da toplantılarını bu telde yaptığı biliniyor. 2023 yılında Hac kafilesi yöneticilerine yönelik toplantı Eliz Otel’de düzenlenmiş, Türkiye Diyanet Vakfından burslu öğrenciler için 2024 yılı kampı da aynı yerde yapılmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
30 yaş üstüne büyük müjde: Kaldırılan indirim geri getirildi
Kaldırılan indirim geri getirildi
30 yaş üstüne büyük müjde
Altın rekor üstüne rekor kırdı! Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Altın rekor üstüne rekor kırdı!
Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Bu gece yarısından itibaren İstanbul'un 22 ilçesinde başlıyor: 8 saati bulacak kesintiler yaşanacak
Barış Alper fitili ateşledi Kerem Aktürkoğlu ne olacak: Bugün Galatasaray'a yarın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır? Altın nasıl değerlenir?
Altın nasıl değerlenir?
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır?
Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
Türkiye
Yangına müdahale ederken çalılıklara takıldı! Çaresizce kurtarılmayı bekledi
Yangına müdahale ederken çalılıklara takıldı! Çaresizce kurtarılmayı bekledi
Sazlık alanda erkek cesedi bulundu
Sazlık alanda erkek cesedi bulundu