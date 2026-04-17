MEB’de gece yarısı görev değişikliği
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama ve görevden alma kararları Resmî Gazete’de yürürlüğe girdi.
MİLLİ EĞİTİM’E YARDIMCI ATAMASI
Milli Eğitim Bakanlığı’nda boş bulunan Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığı’na Mahmut Çolak atandı.
AİLE BAKANLIĞI’NDA GENEL MÜDÜR DEĞİŞTİ
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Yasin Akar görevden alınırken, boşalan koltuğa Taha Kürşad Sezen getirildi.
AFAD’DA ÜÇ KRİTİK ATAMA
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nda (AFAD) açık bulunan Başkan Yardımcılığına Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Cengiz Gevrek atandı. Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne Mehmet Ali Öncü, Rehberlik ve Denetim Başkanlığı’na ise Bayram İzzet Taşcı getirildi.