Mazlum Demir suç örgütüne operasyon: 20 şüpheli yakalandı

Yayınlanma:
İstanbul Anadolu Yakası'nda faaliyet gösteren ve elebaşılığını firari şüpheli Mazlum Demir'in yaptığı tespit edilen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Anadolu Yakası'nda organize suç faaliyetleri yürüten bir örgüte yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, elebaşının firari şüpheli Mazlum Demir olduğu tespit edilen suç örgütü üyelerinin, çeşitli suç eylemlerine karıştığı belirlendi.

Şüphelilerin karıştığı belirlenen 7 ayrı suç eylemi arasında; "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yağma amaçlı iş yeri kurşunlama", "silahlı tehdit", "6136 sayılı kanuna muhalefet", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "mala zarar verme", "rüşvet" ve "kamu görevinin usulsüz üstlenilmesi" bulunuyor.

20 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Soruşturma kapsamında toplam 23 şüphelinin yakalanması amacıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise tabanca ele geçirildi.

Operasyon sonrası gözaltına alınan 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, elebaşı Mazlum Demir dahil firari durumda olan 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

