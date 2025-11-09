Mavi derinliklerde Atatürk'e saygı

İzmir'de yaşayan 26 yaşındaki dalgıç Yağız Göçmen, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin yıl dönümünde su altında anmak için bir etkinlik düzenledi. Karaburun ilçesine bağlı Mordoğan’da dalış yapan Göçmen, özel olarak hazırladığı Atatürk temalı pankartı suyun altında açarak bu anı görüntüledi. Dalışının ardından yüzerek Mordoğan açıklarındaki Taş Ada'ya çıkan Göçmen, pankartı burada bir kez daha açtı.

"SUYUN ALTINDA İLK DEFA AĞLADIM"

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmanın kendisi için hem çok anlamlı hem de büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirten Göçmen, duygularını dile getirdi. "Benim için en önemli şeylerden biri milli değerlerimizi sağlam tutabilmek," diyen Göçmen, "Pankartı açtığım an çok duygulandım ve suyun altında ilk defa ağladım" ifadelerini kullandı.

"DAHA FARKLI BİR FİKİRLE ATA’MIZI ANMAK İSTEDİM"

Yaklaşık bir yıldır böyle bir anma dalışı yapmayı planladığını söyleyen Yağız Göçmen, projenin ayrıntılarını paylaştı:

"Hedefim 15-20 metrelerdi ancak çekim yapmak için kameram su aldığı için çekimi 2 metre civarında yaptım. Daha sonra Mordoğan’daki Taş Ada'ya çıktım, orada da pankartı açtım. O an çok duygulandım, Ata’mızı kalbimizde yaşatmak bir gurur. Nasıl bir pankart olacağını, suda ne kadar kalabileceğimi önceden hesaplayıp planladım. Bunu 10 Kasım’da gerçekleştirebildim. Bu projeyle küçüklerime örnek olup, daha farklı bir fikirle Ata’mızı anmak istedim. Sevgisini sonsuz olarak kalbimizde taşıyacağımızı göstermek istedim."