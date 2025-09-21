Matematik kitabında Atatürk sansürü!

Eğitim alanında faaliyet gösteren ve deneme sınavlarıyla bilinen Çap Yayınları, sosyal medyada büyük yankı uyandıran bir skandal ile gündeme geldi. Sosyal medya platformlarından Reddit’te paylaşılan bir görselde, yayınevinin matematik soru bankasında yer alan bir soruda Türk Lirası banknotlarındaki Atatürk portresinin sansürlendiği görüldü.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Söz konusu skandalın ortaya çıkmasının ardından sosyal medya kullanıcıları duruma çok sert tepkiler verdi. Vatandaşlar, Atatürk'ün resminin kapatılmasını “sansür” olarak niteledi. Gelen tepkilerde "Milli Eğitim Bakanı bu konuyu araştırsın", "Bu yayınevi hangi vakfa bağlı?", "Devlet bu işe neden sessiz?", "Atatürk’ün adını ve izini silmeye çalışıyorlar" gibi yorumlar öne çıktı.

TÜRK YERİNE TÜRKİYELİ DEMİŞTİ

Çap Yayınları, daha önce de kitaplarında "Türk" kelimesi yerine "Türkiyeli" ifadesini kullanması nedeniyle kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu.

YAYINEVİNDEN AÇIKLAMA

Tepkilerin büyümesi üzerine Çap Yayınları sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yayımladı. Açıklamada, soruda kullanılan görselin yayınevine ait olmadığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“Görselde yer alan banknot çizimleri, tarafımıza ait özgün tasarımlar değil, uluslararası bir görsel sitesinden (Shutterstock) temin edilmiştir. Bu durum kesinlikle bilinçli ya da kasıtlı değildir. Soruda kullanılan temsili görsel, sonraki tüm baskılarda değiştirilmiş ve düzeltilmiştir. Çap Yayınları için Mustafa Kemal Atatürk’e duyulan saygı tartışmasızdır. Tüm çalışmalarımızda bu hassasiyet gözetilmektedir.”