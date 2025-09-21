Matematik kitabında Atatürk sansürü!

Matematik kitabında Atatürk sansürü!
Yayınlanma:
Daha önce test kitabında Türk yerine Türkiyeli ifadesini kullanan Çap Yayınları bu defa Matematik test kitabında Türk Lirası'nın üzerindeki Atatürk'ü sansürledi.

Eğitim alanında faaliyet gösteren ve deneme sınavlarıyla bilinen Çap Yayınları, sosyal medyada büyük yankı uyandıran bir skandal ile gündeme geldi. Sosyal medya platformlarından Reddit’te paylaşılan bir görselde, yayınevinin matematik soru bankasında yer alan bir soruda Türk Lirası banknotlarındaki Atatürk portresinin sansürlendiği görüldü.

matematik.webp

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Söz konusu skandalın ortaya çıkmasının ardından sosyal medya kullanıcıları duruma çok sert tepkiler verdi. Vatandaşlar, Atatürk'ün resminin kapatılmasını “sansür” olarak niteledi. Gelen tepkilerde "Milli Eğitim Bakanı bu konuyu araştırsın", "Bu yayınevi hangi vakfa bağlı?", "Devlet bu işe neden sessiz?", "Atatürk’ün adını ve izini silmeye çalışıyorlar" gibi yorumlar öne çıktı.

TÜRK YERİNE TÜRKİYELİ DEMİŞTİ

Çap Yayınları, daha önce de kitaplarında "Türk" kelimesi yerine "Türkiyeli" ifadesini kullanması nedeniyle kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu.

cap-turkiyeli.jpeg

YAYINEVİNDEN AÇIKLAMA

Tepkilerin büyümesi üzerine Çap Yayınları sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yayımladı. Açıklamada, soruda kullanılan görselin yayınevine ait olmadığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

capaciklama.png

“Görselde yer alan banknot çizimleri, tarafımıza ait özgün tasarımlar değil, uluslararası bir görsel sitesinden (Shutterstock) temin edilmiştir. Bu durum kesinlikle bilinçli ya da kasıtlı değildir. Soruda kullanılan temsili görsel, sonraki tüm baskılarda değiştirilmiş ve düzeltilmiştir. Çap Yayınları için Mustafa Kemal Atatürk’e duyulan saygı tartışmasızdır. Tüm çalışmalarımızda bu hassasiyet gözetilmektedir.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Kartlar yeniden dağıtılıyor: Orta sınıf hatchback otomobillerde en ucuz 10 model
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Kırmızı alarm! Felaketi yaşayan Karadeniz'e bir uyarı daha: Daha beterine hazır olun
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
Emekli maaşında yaşanacak kaybı açıkladı: Özgür Erdursun umut dolu soruya acı yanıt verdi
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi: İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi
İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı: Yatırımcıları köşeyi döndü
Yatırımcıları köşeyi döndü
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı
Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu: THY de listede
THY de listede
Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu
Bu Beşiktaş tarihe geçer: Sergen Yalçın'ın Göztepe skandalı
Türkiye
CHP'li Karabat: Partimizi mahkemeye düşürenler mağlup olacak
CHP'li Karabat: Partimizi mahkemeye düşürenler mağlup olacak
Döner savaşını Avrupa kazandı: Tescil hamlesi geri tepti
Döner savaşını Avrupa kazandı: Tescil hamlesi geri tepti
Seyir halindeyken alev aldı: Ölümden döndü!
Seyir halindeyken alev aldı: Ölümden döndü!