MASAK şikayet etti! Bahadır Özgür'e 4 yıl önceki haberden 'gizli raporu ifşa' soruşturması

Mali Suçları Araştırma Kurulu MASAK suç duyurusunda bulundu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Bahadır Özgür hakkında “devletin istihbari bilgilerinin de yer aldığı gizlilik niteliği taşıyan raporu” ifşa emek suçlamasıyla soruşturma başlattı.

Özgür, 2022 yılında Birgün Gazetesi'nde, “Mersin’den IŞİD’e milyon dolarlık ihracat” başlığıyla bir haber kaleme aldı. Haberde IŞİD’in dron saldırılarından sorumlu olan kişilere, Mersin’de kurulmuş dış ticaret şirketleri tarafından, Çin üzerinden getirilen dron parçalarının satıldığı belirtiliyordu. Şirketleri kuranların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı aldığı ve daha sonra ABD’nin hava saldırısında öldürülen Suriye’deki üst düzey IŞİD militanları ile ilişkileri olduğu anlatılıyordu.

RAPOR DAVA DOSYASINDA VARDI

Haberin dayanağı ise MASAK ve istihbarat birimleri tarafından hazırlanan, Türkiye’deki IŞİD ile bağlantılı isimlerin ve faaliyetlerin de yar aldığı bir rapordu. Raporda bu illegal ticarete karışan Türkiye’deki isimler ve faaliyetleri yer alıyordu. Rapor, 10 Ekim Ankara Gar katliamı davasında müdafi avukatların, katliama karışan IŞİD’lilerle ilgili olarak talep ettikleri bilgiler çerçevesinde, mahkemenin isteği üzerine gönderilmişti. Rapor aynen mahkeme dosyasında yer alıyordu.

Soruşturma kapsamında Özgür’ün “devletin güvenliğini, milli varlığını, bütünlüğünü, Anayasal düzeni veya iç ve dış siyasal yararlarını tehlikeye düşürmek” suçlarını düzenleyen TCK’nın 326’ıncı maddesi başta olmak üzere 327, 328, 329 ve 330’uncu maddeler ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yargılanması talep ediliyor.

Dün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından ifadesi alınan Gazeteci Özgür, haber yayınlandıktan 4 yıl sonra soruşturma başlatıldığını belirterek, söz konu bilgilerin kamuoyuna açık bir mahkemeye sunulduğunu, gizlilik kararı olmadığını vurguladı. Haberde ‘devlet sırrı’ kapsamında yer alan hiçbir bilginin yer almadığını ifade eden Özgür, habere konu olan İŞİD’lilerle ilgili zaten devletin ilgili kurumlarının yaptırımlara başvurduğunun raporda da yer aldığını söyledi.