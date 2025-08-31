Marmara'da 'Vira Bismillah'

Karadeniz Bölgesi'nden av sezonunda teknelerde tayfa olarak çalışmak için Tekirdağ'a gelen balıkçılar, "derya kuzuları"nın peşine düşmeye hazırlanıyor. Yıpranmış ağlarını onaran, motor ve radar bakımlarını tamamlayan Karadenizli tayfalar, yeni sezona Tekirdağ'da "vira bismillah" demeyi bekliyor.

MARMARA'DA AĞLAR ATILACAK

Ordu, Samsun ve Bartın gibi Karadeniz illerinden gelen tayfalar, yeni sezonda Marmara Denizi'ne ağ atarak sezon boyunca kıyıya balıkla dönmek için emek harcayacak.

"BEREKETLİ BİR SEZON OLSUN"

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, Karadeniz'den gelen tayfaların Marmara'da avcılık yapacağını söyledi. Sezon bitene kadar tayfaların teknelerde çalışacağını aktaran Pehlivanoğlu, bereketli bir sezon olmasını diledi.

TAYFALARIN UMUDU DENİZDE

Tayfalardan Okan Yılmaz, umutla yeni sezonu beklediklerini dile getirdi. Hazırlıklarını tamamladıklarını belirten Yılmaz, nasiplerini aramak için gece yarısından itibaren denize ağ atmaya başlayacaklarını ifade etti.

"AİLELERİMİZDEN UZAKTA EKMEK MÜCADELESİ"

Bir diğer tayfa Nihat Kıra ise bu sene bereketli bir sezon beklediklerini aktararak, ailelerinden uzakta ekmek mücadelesi vereceklerini söyledi.