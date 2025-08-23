Marmara'da 65 yıldır böylesi görülmedi! Kuraklık kabusu kapıda

Yayınlanma:
Marmara’da temmuz, son 65 yılın en kurak dönemi oldu. Yağış, bazı yerlerde ay boyunca sadece 1 günle sınırlı kaldı. Yakın dönemde de yağışın olmayacağı öğrenildi. İTÜ'lü Profesör Hüseyin Toros'tan da kritik uyarı geldi.

Marmara Bölgesi bu yaz ciddi kuraklık yaşıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre, bölgenin temmuz ayı uzun yıllar ortalaması 22,5 milimetre.

Geçen yıl temmuzda 18,5 milimetre yağış görülürken, bu yıl aynı ayda 1,2 milimetreye kadar geriledi. Böylece temmuz yağışları uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 95, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 94 azaldı.

SON 65 YILIN EN DÜŞÜK TEMMUZ

İstanbul, Bilecik, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Zonguldak’ta son 65 yılın en düşük temmuz yağışları kaydedildi. Balıkesir ve Çanakkale’de ise son 18 yılın en düşük temmuz yağışları görüldü. İstanbul, Sakarya, Bursa, Bilecik, Çanakkale ve Balıkesir’de yağış, bazı yerlerde ay boyunca sadece 1 günle sınırlı kaldı.

İTÜ İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, kuraklığın hazirandan sonra temmuzda da sürdüğünü belirtti.

Türkiye’nin temmuzda yüksek basıncın etkisi altında kaldığını vurgulayan Toros şöyle konuştu:

“İstanbul'daki yağış değerlerine baktığımız zaman, geçtiğimiz temmuz ayında son 65 yılın en kurak temmuz ayının olduğunu görüyoruz. Marmara Bölgesi'nde ise normale göre yağışlarda yüzde 95 oranında azalma yaşandı. Bunun en büyük nedeni bölgenin yüksek basıncın etkisi altında olması.”

Toros, İstanbul’da sıcaklıkların uzun yıllar ortalamasına kıyasla 2,5 derece arttığını, kente su sağlayan barajlarda son bir ayda su seviyesinin yaklaşık yüzde 13 düştüğünü de ifade etti. Yakın dönemde etkili bir yağış sistemi görünmediğini belirten Toros, buna göre tedbir alınması gerektiğini söyledi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

