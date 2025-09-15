Markette yangın çıkaran çocuk devlet korumasına alındı

Bursa'da bir zincir markette yangın çıkaran 10 yaşındaki M.R.K. isimli çocuk, devlet korumasına alınarak yurda yerleştirildi. Çocuğun daha önce de otluk alanda çıkan bir yangınla ilgili hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.

Olay, 12 Eylül günü saat 14.30 sıralarında, Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde bulunan bir zincir market şubesinde meydana geldi. Markete giren M.R.K., iddiaya göre raflardaki ürünlerden birinin etiketini kopardı. Elindeki çakmakla etiketi tutuşturan çocuk, yanan kağıdı kağıt havluların bulunduğu reyona bıraktıktan sonra koşarak marketten uzaklaştı.

Kağıt havluların alev alması üzerine durumu fark eden market çalışanları, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucunda marketteki bazı ürünlerde maddi hasar meydana geldi.

Olay anı, iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntüleri inceleyen polis ekipleri, yangını çıkaran çocuğun kimliğini tespit ederek aynı gün Cumhuriyet Mahallesi'nde buldu.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yapılan incelemede, M.R.K. hakkında daha önce de Bağlarbaşı Mahallesi'nde bir otluk alanda çıkan yangın sebebiyle işlem yapıldığı belirlendi. Soruşturma kapsamında M.R.K., devlet korumasına alınarak yurda yerleştirildi ve kendisine psikolojik destek verilmeye başlandı. Ayrıca, çocuğun ailesi hakkında da yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

