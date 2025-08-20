Markette dehşet saçan saldırgan adli kontrolle serbest!

Yalova’da 44 yaşındaki N.T., kasiyer olarak çalıştığı bir zincir marketin şubesinde eski sevgilisi olduğu iddia edilen A.Y. (34) tarafından darbedildi. Saldırgan, kendisine engel olmak isteyen müşteri Emin E.’yi de bıçaklarken adli kontrolle serbest bırakıldı. Korkunç anlar güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Yalova’nın Rüstempaşa Mahallesi’nde bulunan bir zincir markette meydana gelen olayda, A.Y. eski sevgilisi olduğu ileri sürülen N.T. isimli kadınla konuşmak için çalıştığı markete geldi. Kapının önünde konuşan A.Y. ile N.T. arasında tartışma yaşanırken tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

ESKİ SEVGİLİSİNİ DARBETTİ!

Kavga sırasında A.Y., eski sevgilisine tokat atarken N.T. marketin içine kaçtı. Bunu üzerine kadının peşinden gelen A.Y., N.T.’yi tekme ve yumruklarla darbetti. Çevrede bulunan esnaf ve marketteki müşteriler A.Y.’yi engellemeye çalışırken A.Y., Emin E. isimli müşteriyi bacağından bıçakladı. Yaşanan korkunç olaylar marketin güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.

MÜŞTERİNİN İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ!

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralanan Emin E. ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Emin E.’nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI!

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan A.Y. isimli saldırgan emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diyarbakır’da dehşet anları! Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp intihar ettiDiyarbakır’da dehşet anları! Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp intihar etti

Kadın çalışana bıçakla saldırdı: Polisler yakalayınca intihara kalkıştıKadın çalışana bıçakla saldırdı: Polisler yakalayınca intihara kalkıştı

Kaynak:DHA

