Mardin'deki yangın faciasında 5 yaşındaki Bekir hayatını kaybetti

Yayınlanma:
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde üç katlı bir binanın giriş katında çıkan yangında alevlerin arasında kalan 5 yaşındaki Bekir Çeçen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yangın, 10 Ekim günü Kızıltepe ilçesi Sanayi Mahallesi 751. Sokak'ta bulunan 3 katlı bir apartmanın giriş katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Yoğun duman ve alevleri gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, dairenin kapısını açamayınca, içeride mahsur kalanlara ulaşabilmek için duvarı kırmak zorunda kaldı.

CAN PAZARINDA 13 KİŞİ YARALANDI

Duvarın kırılmasıyla içeri giren ekipler, dairede bulunan ve dumandan etkilenen yaralıları tahliye etmeye başladı. Yangında yaralanan Bekir Çeçen (5), Muhammed Efe Ç. (2), Baran Ç. (8), Derya K. (35), Dilşah K. (44), Bager Ç. (23), Kadri A. (45), Latife K. (23), İbrahim K. (6), Nahide K. (4), Aras E. (29), Leyla Ç. (27) ve Ebru K. (21), olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

MİNİK BEKİR KURTARILAMADI 3 KİŞİ DİYARBAKIR'A SEVK EDİLDİ

Hastaneye kaldırılan yaralılardan durumu en ağır olan 5 yaşındaki Bekir Çeçen, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Bekir'in cansız bedeni, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Yangında ağır yaralanan Bager Ç., Leyla Ç. ve Ebru K. ise ilk olarak Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü, ardından ileri tetkik ve tedavi için Diyarbakır’daki hastanelere sevk edildi. Diğer 9 yaralının ise tedavileri tamamlanarak hastaneden taburcu edildikleri bildirildi.

GÖZYAŞLARI ARASINDA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Otopsi işlemleri tamamlanan minik Bekir Çeçen’in cenazesi, ailesi ve yakınlarına teslim edildi. Ailesinin ve sevenlerinin feryatları arasında ilçe mezarlığına getirilen Çeçen’in cenazesi, kılınan namazın ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Türkiye
