Mardin'de yasa dışı bahis operasyonu: 262 milyon liralık para akışı tespit edildi

Yayınlanma:
Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, yasa dışı sanal bahis sitesi üzerinden bahis oynatarak yaklaşık 262 milyon lira değerinde nakit aktarımı yaptığı tespit edilen zanlılara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, yasa dışı sanal bahis faaliyetlerine yönelik önemli bir operasyon gerçekleştirdi.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan çalışmalar sonucunda, yasa dışı sanal bahis sitesi üzerinden bahis oynatarak yaklaşık 262 milyon lira değerinde nakit aktarımı yaptığı tespit edilen zanlılara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda belirlenen adreslerde 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlıların adreslerinde ele geçirilen dijital materyaller, detaylı inceleme yapılmak üzere emniyete alındı. Zanlıların emniyetteki sorgu ve işlemleri sürüyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

