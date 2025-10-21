Depremde 6 kişiye mezar olmuştu! Belediye başkan yardımcısının savunması pes dedirtti

6 Şubat depremlerinde, Hatay'ın Antakya ilçesi Esentepe Mahallesi'nde bulunan 6 katlı Göçemen 2 Apartmanı'nın yıkılması sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

30 kişiye mezar olmuştu! Depremde yıkılan Güven Apartmanı davasında mütalaa açıklandı

SANIKLARIN 22 BUÇUK YIL HAPSİ İSTENİYOR

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı, müteahhit Mehmet Salih Göçemen, yapı denetim şirketi yetkilisi Mehmet Günay, proje ve uygulama denetçisi Züheyr Gülücü, zemin etüt raporu müellifleri jeoloji mühendisi Hıdır Zervent ile jeofizik mühendisi Evren Gümüş, şantiye şefi Mehmet Fatih Rifaioğlu ve kontrol elemanı Selman Yeniocak hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

Ayrıca, Antakya Belediye Başkan Yardımcısı Engin Sözer ile belediye çalışanları inşaat teknikeri Arif Murat Elçi, elektrik mühendisi Bekir Sıtkı Aydın, makine mühendisi Hayrunnisa Kimyacı ve mimar Mevlüt Semih Küreç hakkında da "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçlamasıyla dava açıldı. Her iki dosya daha sonra birleştirildi. Dosyada tutuklu sanık bulunmuyor.

"SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM"

Hatay 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davanın yedinci duruşmasına, sadece ifadesi alınmak üzere hakkında zorla getirilme kararı çıkarılan Antakya Belediye Başkan Yardımcısı Engin Sözer katıldı. Duruşmada, depremde yakınlarını kaybeden mağdurlar ile taraf avukatları da hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan Sözer, bina denetim sorumluluğunun belediye çalışanlarında olmadığını, bu denetimin yapı denetim firmaları tarafından gerçekleştirildiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"İmar durum belgesi alınır, proje çizilir, yapı denetime gelir. Belediyede eksik evrak varsa, bu durumu yapı denetime bildirir. Proje, belediyeye onay için getirilir. Belediyede çalışan mühendis de binayı incelemeye gitmez. Ne beton dökmünde ne de statik hesapta biz yokuz. Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum."

"KOLON-KİRİŞ BAĞLANTILARI SORUNLUYDU"

Binada yakınını kaybeden bir müşteki, binanın zemin katındaki kolon-kiriş bağlantılarında sorun olduğunu ve zemin katın binayı taşıyamaması nedeniyle yapının yıkıldığını belirtti. Müşteki, binanın statik beton hesabını yapandan onaylayana kadar herkesin sorumlu olduğunu ve cezalandırılması gerektiğini ifade etti.

"KADER DEĞİL İHMALKARLIK ZİNCİRİ"

Binada eşi ve kızını kaybeden Lale Mukaddes Saraç, binanın ilk saniyeler içinde yerle bir olduğunu söyledi. O çevrede sadece kendi binalarının yıkıldığına dikkat çeken Saraç, "Bu kader değil, ihmalkarlık zinciri. Yıkılan sadece bina değil, hayatlarımız aynı zamanda. Müteahhitten denetimine kadar herkes suçlu. Hepsi hak ettiği cezayı alsın" dedi.

Sanık avukatları, bir önceki celsedeki savunmalara ek beyanda bulunmadı; müvekkilleri hakkında uygulanan adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını talep etti. Müşteki avukatları ise tüm sanıkların tutuklanmasını istedi.

DURUŞMA 16 OCAK'A ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, dosyanın mevcut aşamasında tutukluluğu gerektirecek bir durum bulunmadığı gerekçesiyle müşteki avukatlarının tutuklama talebini, sanık avukatlarının ise adli kontrolün kaldırılmasına yönelik talebini reddetti.

Celse arasında bilirkişi raporunun gelmesi halinde taraf avukatlarına bilgilendirme yapılmasına karar verildi. Bir sonraki duruşma, 16 Ocak 2026 tarihine ertelendi.