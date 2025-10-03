Mardin'de yanmış ceset bulundu! Üzerinden kimlik çıkmadı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde kırsal bölgede yanmış erkek cesedi bulundu. Olay, dün akşam saatlerinde Nusaybin ilçesine bağlı kırsal Düzce ve Gürün mahalleleri arasındaki bölgede meydana geldi.

YANMIŞ ERKEK CESEDİ BULUNDU

Yanmış haldeki erkek cesedini fark eden çobanlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI

Ekiplerin yaptığı inceleme sonucu cesedin üzerinden kimlik çıkmadığı söylendi. Kimliği belirsiz ceset önce Nusaybin Devlet Hastanesi morguna, daha sonra otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.