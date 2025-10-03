Mardin'de yanmış ceset bulundu! Üzerinden kimlik çıkmadı
Mardin'de yanmış erkek cesedi bulundu. İhbar üzerine ekipler olay yerine sevk edildi. Cesedin üzerinden kimlik çıkmazken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde kırsal bölgede yanmış erkek cesedi bulundu. Olay, dün akşam saatlerinde Nusaybin ilçesine bağlı kırsal Düzce ve Gürün mahalleleri arasındaki bölgede meydana geldi.
YANMIŞ ERKEK CESEDİ BULUNDU
Yanmış haldeki erkek cesedini fark eden çobanlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI
Ekiplerin yaptığı inceleme sonucu cesedin üzerinden kimlik çıkmadığı söylendi. Kimliği belirsiz ceset önce Nusaybin Devlet Hastanesi morguna, daha sonra otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.