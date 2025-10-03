Mardin'de yanmış ceset bulundu! Üzerinden kimlik çıkmadı

Mardin'de yanmış erkek cesedi bulundu. İhbar üzerine ekipler olay yerine sevk edildi. Cesedin üzerinden kimlik çıkmazken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde kırsal bölgede yanmış erkek cesedi bulundu. Olay, dün akşam saatlerinde Nusaybin ilçesine bağlı kırsal Düzce ve Gürün mahalleleri arasındaki bölgede meydana geldi.

YANMIŞ ERKEK CESEDİ BULUNDU

Yanmış haldeki erkek cesedini fark eden çobanlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Mardin'de iki grup arasında silahlı kavga: Ölü ve yaralılar varMardin'de iki grup arasında silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var

Mardin'de korkunç olay: Park halindeki araçta başından vurulmuş halde bulunduMardin'de korkunç olay: Park halindeki araçta başından vurulmuş halde bulundu

ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI

Ekiplerin yaptığı inceleme sonucu cesedin üzerinden kimlik çıkmadığı söylendi. Kimliği belirsiz ceset önce Nusaybin Devlet Hastanesi morguna, daha sonra otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

