Mardin'de neler oluyor? Aynı gün 3 kadın evlerinde ölü bulundu

Mardin'in merkez Artuklu ilçesi Saraçoğlu Mahallesi Yeniyol Caddesi’nde oturan 60 yaşındaki Leyla Işıktaş ile ablası 65 yaşındaki Muatter Işıktaş öğleden sonra evlerinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürerken, akşam saatlerinde benzer bir ölüm vakası daha yaşandı.

Aynı gün 3 kadın evlerinde ölü bulundu

Aynı ilçenin Yalım Mahallesi'nde oturan ve kendisinden haber alınamayan 60 yaşındaki Cemile Arslanhan'ın yakınları eve gitti. Arslanhan'ı hareketsiz halde yerde bulan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Arslanhan’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

ÖLÜMLER ARASINDA NASIL BİR BAĞLANTI VAR?

Aynı yaşlarda ve aynı hikaye ile bulunan Arslanhan'ın cenazesi otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. İki olayın bağlantılı olup olmadığı araştırılıyor.