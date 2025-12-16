Mardin'de mısır silosu çöktü: İşçiden acı haber

Mardin'in Derik ilçesine bağlı kırsal Çataltepe Mahallesi'nde akşam saatlerinde bir iş cinayeti yaşandı. Mahalledeki özel bir firmaya ait mısır kurutma silosu, henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden çöktü.

İŞÇİ ENKAZ ALTINDA KALDI

Silonun çökmesiyle birlikte 27 yaşındaki Gökhan Savucu, ağır demir yığınlarının altında mahsur kaldı. Çevredekilerin durumu ihbar etmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bağımsız Maden İş: Divriği'de göçük altında kalan işçiye 28 gün sonra ulaşıldı

ENKAZDAN ÇIKARILDI ANCAK KURTARILAMADI

Acil ekiplerin yoğun çabası sonucu Gökhan Savucu enkaz altından çıkarıldı. Yapılan kontrollerde Savucu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Kanalizasyon çalışmasında facia! Göçükte mahsur kalan işçi son anda kurtarıldı

CENAZE MORGA KALDIRILDI

Hayatını kaybeden Gökhan Savucu'nun cenazesi, adli işlemlerin tamamlanması için Derik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın nedeni ve sorumlularını tespit etmek üzere soruşturma başlatıldı