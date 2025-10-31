Mardin'de içinde gaz ve sis bombalarının da olduğu çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Artuklu ilçesinde silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik kapsamlı bir operasyon düzenledi.

GAZ VE SİS BOMBALARININ DA OLDUĞU ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Alınan ihbar üzerine belirlenen bir adrese yapılan baskında, ekiplerin ele geçirdiği mühimmatlar dikkat çekti. Operasyonda; 8 adet uzun namlulu silah, 40 adet şarjör, 6 bin 150 adet fişek, 3 adet sis bombası ve gaz bombası ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Ekipler, silah ve mühimmatın kaynağı ile dağıtım ağına yönelik soruşturmasını sürdürüyor.