Mardin'de 12 yaşındaki çocuk 9'uncu kattan düşerek öldü

Yayınlanma:
Mardin'in Artuklu ilçesi, günün henüz aydınlanmadığı saatlerde 12 yaşındaki bir çocuğun yürek yakan ölümüyle sarsıldı. Oturdukları apartmanın 9. katından düşen Ezgi Viyan Tekmen, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, sabah saat 05.00 sularında, Artuklu ilçesine bağlı Nur Mahallesi'nde meydana geldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, bir çocuğun yüksekten düştüğü bilgisiyle adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, binanın önünde 12 yaşındaki Ezgi Viyan Tekmen'in cansız bedeniyle karşılaştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, talihsiz çocuğun olay yerinde yaşamını yitirdiği acı bir şekilde tespit edildi.

Ezgi'nin neden ve nasıl düştüğü henüz netlik kazanmazken, cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

