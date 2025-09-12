Mansur Yavaş'tan 'kirli operasyona' tokat gibi yanıt: 'Son kez açıklıyorum' diyerek duyurdu

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davanın yeni duruşması 15 Eylül Pazartesi günü görülecek. CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mutlak butlan kararı kapsamında kayyum olarak atanmasının beklendiği davaya sayılı günler kala, algı operasyonlarının sonu gelmiyor.

Hemen her gün CHP'nin önemli isimlerine ilişkin istifa ve parti değişikliği iddiaları ortaya atılırken, son olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve yakın çevresinin de partisinden istifa edeceği öne sürüldü.

Bir basın yayın kuruluşu, Yavaş'ın, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kayyum olarak atanması durumda MHP kökenli isimlerle beraber istifa edeceği iddia edildi.

12 Eylül 1980'den bugüne: Darbeden de ağır... İşte siyasilerden mesajlar

MANSUR YAVAŞ'TAN SERT YANIT

ABB Başkanı Yavaş, söz konusu iddiaya ateş püskürdü. Haberi "fitne, iftira ve algı operasyonu" olarak belirten Yavaş, "Bu açıklamayı son kez yapıyorum. Benim ya da basın danışmanımın ağzından çıkmadıkça hiçbir söz, hiçbir kulis haberine itibar etmeyiniz" ifadelerini kullandı.

Yavaş, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Uydurduğunuz kulislerden, “Mansur Yavaş’ın yakın çevresi” yalanlarından artık bıkmadınız mı? Neyi hedeflediğiniz belli… Fitne, iftira ve algı operasyonu. Bu açıklamayı son kez yapıyorum. Benim ya da basın danışmanımın ağzından çıkmadıkça hiçbir söz, hiçbir kulis haberine itibar etmeyiniz."

Mansur Yavaş egemenliğin kimde olduğunu hatırlattı