Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin yıl dönümüne ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Halk iradesinin ve hukukun üstünlüğünün yok sayıldığı 12 Eylül 1980 darbesinin Türkiyenin demokrasi tarihinde "kara bir leke" olduğunu vurgulayan Mansur Yavaş, paylaşımın görselinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sözüne yer verdi.

MANSUR YAVAŞ EGEMENLİĞİN KİMDE OLDUĞUNU HATIRLATTI

Mansur Yavaş, 12 Eylül 1980 askeri darbenin 45'inci yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Halk iradesinin ve hukukun üstünlüğünün yok sayıldığı 12 Eylül 1980 darbesi, demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçmiştir. Bugün bizlere düşen görev, benzer acıların bir daha yaşanmaması için demokrasimize, özgürlüğümüze ve hukuk devletine sahip çıkmaktır. Unutmayalım; halkın iradesi üstünde hiçbir güç yoktur."

Darbenin yıl dönümünde Atatürk'ün "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" sözünü hatırlatan Mansur Yavaş'ın paylaşımındaki görsel şu şekilde: