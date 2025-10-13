Mansur Yavaş'tan Ankara'nın başkent oluşunun 102'nci yılı mesajı

Yayınlanma:
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'nın 13 Ekim 1923 tarihinde başkent ilan edilmesinin 102'nci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kentin başkent ilan edilişinin 102. yıl dönümü sebebiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Yavaş, 13 Ekim 1923 tarihinin yıl dönümü dolayısıyla X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara'nın tarihteki rolünü ve günümüzdeki önemini vurguladı. Yavaş, "Bağımsızlığımızın sembolü, Millî Mücadele'mizin karargâhı, Atatürk’ün bize emanet ettiği kadim şehir… Ankara’mızın başkent oluşunun 102. yıl dönümü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

"CUMHURİYET’İN DEĞERLERİNİ SONSUZA DEK YAŞATMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Yavaş, mesajında Ankara'nın taşıdığı değerlerle simgesel bir anlamı olduğunu da belirterek, "Ankara, yalnızca coğrafyanın ortası değil; bağımsızlığın, aklın ve Cumhuriyet’in sönmeyen ışığıdır. Biz bu ışığı korumaya, adaleti, liyakati ve Cumhuriyet’in değerlerini sonsuza dek yaşatmaya devam edeceğiz." dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Türkiye
