Mansur Yavaş'tan Ankara'nın başkent oluşunun 102'nci yılı mesajı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kentin başkent ilan edilişinin 102. yıl dönümü sebebiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Yavaş, 13 Ekim 1923 tarihinin yıl dönümü dolayısıyla X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara'nın tarihteki rolünü ve günümüzdeki önemini vurguladı. Yavaş, "Bağımsızlığımızın sembolü, Millî Mücadele'mizin karargâhı, Atatürk’ün bize emanet ettiği kadim şehir… Ankara’mızın başkent oluşunun 102. yıl dönümü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş’ın cesaretinin kaynağı ne? Cesaret, temiz bir hikayenin armağanıdır

"CUMHURİYET’İN DEĞERLERİNİ SONSUZA DEK YAŞATMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Yavaş, mesajında Ankara'nın taşıdığı değerlerle simgesel bir anlamı olduğunu da belirterek, "Ankara, yalnızca coğrafyanın ortası değil; bağımsızlığın, aklın ve Cumhuriyet’in sönmeyen ışığıdır. Biz bu ışığı korumaya, adaleti, liyakati ve Cumhuriyet’in değerlerini sonsuza dek yaşatmaya devam edeceğiz." dedi.