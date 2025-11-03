Mansur Yavaş'ın bizzat devreye girdiği vekil kim? Bomba transfer iddiası!

İktidara yakınlığı ile bilinen Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, son yerel seçimlerin ardından partisi İYİ Parti'den istifa eden Koray Aydın'ın CHP'ye geçeceği iddia ediliyor. AKP ve CHP'nin transferleri Ankara kulislerini hareketlendirmeye devam ederken bir transfer iddiası daha gündemde.

SÜREÇ OLUMLU İLERLİYORMUŞ

Son yerel seçimlerin ardından özellikle AKP'de görülen vekil transferlerinin ardından miliyetçi görüşün önemli isimlerinden Koray Aydın'ın CHP yönetimiyle görüşmeler yaptığı ve sürecin olumlu ilerlediği iddia edildi.

MANSUR YAVAŞ'IN BİZZAT DEVREYE GİRDİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

İddialara göre Koray Aydın’ın CHP'ye katılımı için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın devreye girdiği iddia ediliyor.

"TEPKİ ÇEKER MİYİM? DİYE SORMUŞ"

Aydın'ın bir süredir Anahtar Parti ile görüşmeler yaptığı ancak kendisine yapılan teklifi kabul etmediği, Aydın'ın yakın çevresine CHP'ye geçersem tepki çeker miyim? sorusunu sorduğu ifade edildi.