Mansur Yavaş'a soruşturma iznine sert çıktı: Adalet terazisi “AKP ayarıyla” çalışıyor!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen konser soruşturması kapsamında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu için soruşturma izni istendi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Deniz Yücel, Başsavcılığın İçişleri Bakanlığı'na ilettiği izin talebine "Bu soruşturma izni, Mansur Yavaş'a değil, Ankaralıların iradesinedir. Bu soruşturma izni emekliye verilen sosyal yardıma, kömür yardımınadır." diyerek tepki gösterirken bir tepki de CHP'li Veli Ağbaba'dan geldi.

MANSUR YAVAŞ'A SORUŞTURMA İZNİNE SERT ÇIKTI

Mansur Yavaş için istenen soruşturma iznine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sert çıkan Veli Ağbaba, Yavaş'ın şeffaf ve dürüst belediyeciliğin en iyi örneklerini sunduğunu ifade ederek Mansur yanında olduklarını vurguladı.

23 yıllık ABB başkanlığı döneminden 98 dosyası savcılıkta bekleyen Melih Gökçek'in ifadeye bile çağrılmadığını dile getiren Ağbaba, "98 dosya rafta tozlanıyor, kimse dokunmuyor...'Mansur Yavaş’a gelince jet hızıyla soruşturma izni!'" diyerek hukuki sürecin iki isme farklı işlediğini ifade etti.

"Adalet değil AKP'nin keyfi işliyor" diyerek konser soruşturmasında soruşturma izni istenmesini eleştiren Ağbaba, şunları söyledi:

"ADALET TERAZİSİ 'AKP AYARIYLA' ÇALIŞIYOR!"