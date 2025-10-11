Mansur Yavaş'a soruşturma iznine sert çıktı: Adalet terazisi “AKP ayarıyla” çalışıyor!

Mansur Yavaş'a soruşturma iznine sert çıktı: Adalet terazisi “AKP ayarıyla” çalışıyor!
Yayınlanma:
CHP'li Veli Ağbaba, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İçişlerinden talep ettiği Mansur Yavaş'a soruşturma iznine sert çıktı. Melih Gökçek'in ABB başkanlığının üzerinden geçen zamanda işlem yapılması için bekleyen 98 dosyasını hatırlatan Ağbaba, "Adalet terazisi “AKP ayarıyla” çalışıyor!" dedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen konser soruşturması kapsamında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu için soruşturma izni istendi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Deniz Yücel, Başsavcılığın İçişleri Bakanlığı'na ilettiği izin talebine "Bu soruşturma izni, Mansur Yavaş'a değil, Ankaralıların iradesinedir. Bu soruşturma izni emekliye verilen sosyal yardıma, kömür yardımınadır." diyerek tepki gösterirken bir tepki de CHP'li Veli Ağbaba'dan geldi.

MANSUR YAVAŞ'A SORUŞTURMA İZNİNE SERT ÇIKTI

Mansur Yavaş için istenen soruşturma iznine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sert çıkan Veli Ağbaba, Yavaş'ın şeffaf ve dürüst belediyeciliğin en iyi örneklerini sunduğunu ifade ederek Mansur yanında olduklarını vurguladı.

23 yıllık ABB başkanlığı döneminden 98 dosyası savcılıkta bekleyen Melih Gökçek'in ifadeye bile çağrılmadığını dile getiren Ağbaba, "98 dosya rafta tozlanıyor, kimse dokunmuyor...'Mansur Yavaş’a gelince jet hızıyla soruşturma izni!'" diyerek hukuki sürecin iki isme farklı işlediğini ifade etti.

mansur-yavasa-sorusturma-iznine-sert-cikti-adalet-terazisi-akp-ayariyla-calisiyor-3.jpg

"Adalet değil AKP'nin keyfi işliyor" diyerek konser soruşturmasında soruşturma izni istenmesini eleştiren Ağbaba, şunları söyledi:

"ADALET TERAZİSİ 'AKP AYARIYLA' ÇALIŞIYOR!"

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, konser soruşturması için Mansur Yavaş hakkında İçişleri Bakanlığı'ndan soruşturma izni istedi.

Melih Gökçek hakkında 98 dosya rafta tozlanıyor, kimse dokunmuyor, ifadeye bile çağrılmıyor, Mansur Yavaş’a gelince jet hızıyla “soruşturma izni”!

Adalet terazisi “AKP ayarıyla” çalışıyor!
Adalet değil AKP'nin keyfi işliyor.

Ankara ve Ankaralılar için gece gündüz çalışıp, şeffaf ve dürüst belediyeciliğin en iyi örneklerini sunan Mansur başkanımızın yanındayız.

mansur-yavasa-sorusturma-iznine-sert-cikti-adalet-terazisi-akp-ayariyla-calisiyor.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Beklenen oldu! Meteoroloji 'İstanbul'un dibinde başlayıp yayılacak' dedi
Meteoroloji'den 6 il için kırmızı alarm: Kuvvetli yağış ve sel için saat verildi
Hükümet 3 günlük resmi tatil kararı aldı
Hükümet 3 günlük resmi tatil kararı aldı
Sigaraya yeni zam yolda! Tarih vererek açıkladı
Sigaraya yeni zam yolda! Tarih vererek açıkladı
Merkez Bankası'ndan tarihi karar: Öyle bir para basıldı ki bir simit için 2 bin adet lazım
Fenerbahçe'de Aykut Kocaman kararı: Sadettin Saran'ın fikrini değiştirdiler
İstanbul'un bu ilçelerinde yaşayanlar karanlıkta kalabilir: BEDAŞ 'o mahalleleri' uyardı
TFF Kerem Aktürkoğlu incelemesi başlattı: Dursun Özbek açıkladı
GPT-4, iPhone, Tesla…Time son 25 yılın "en iyi icatlar" listesini yayımladı
GPT-4, iPhone, Tesla…Time son 25 yılın "en iyi icatlar" listesini yayımladı
Meteoroloji'den buz kestiren açıklama geldi: İstanbul sınırına kadar dayandı
Türkiye
Vali Şanlıurfa'daki yasakları açıkladı: "Genel emir" diyerek anlattı
Vali Şanlıurfa'daki yasakları açıkladı: "Genel emir" diyerek anlattı
Son Dakika | Papara iddianamesi tamamlandı! 12 milyar liralık iddia
Son Dakika | Papara iddianamesi tamamlandı! 12 milyar liralık iddia
Suça sürüklenen çocuğun kaderini hakim belirleyecek
Suça sürüklenen çocuğun kaderini hakim belirleyecek