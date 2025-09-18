Mansur Yavaş gaziler ve şehit yakınlarıyla bir aray geldi
ABB Başkanı Mansur Yavaş, 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi.
YAVAŞ'TAN GAZİLER VE ŞEHİT YAKINLARINA ZİYARET
ABB Başkanı Mansur Yavaş, 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında Gençlik Parkı’nda bulunan Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanlığı’nı ziyaret etti.
Gaziler ve şehit yakınlarıyla kahvaltıda bir araya gelen Yavaş, kahraman gazilerin ve vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerin ailelerinin her zaman yanında olduklarını vurgulayarak destek mesajı verdi.
Yavaş, daha sonra Pursaklar ilçesinden gelen altı kişilik gazi heyetini makamında ağırladı.
Gazilerle sohbet ederek ilgilenen Yavaş, gazilerin taleplerini not aldı.
