Mansur Yavaş gaziler ve şehit yakınlarıyla bir aray geldi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında gaizler ve şehit yakınlarıyla bir araya geldi.

YAVAŞ'TAN GAZİLER VE ŞEHİT YAKINLARINA ZİYARET

ABB Başkanı Mansur Yavaş, 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında Gençlik Parkı’nda bulunan Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanlığı’nı ziyaret etti.

Gaziler ve şehit yakınlarıyla kahvaltıda bir araya gelen Yavaş, kahraman gazilerin ve vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerin ailelerinin her zaman yanında olduklarını vurgulayarak destek mesajı verdi.

Yavaş, daha sonra Pursaklar ilçesinden gelen altı kişilik gazi heyetini makamında ağırladı.

Gazilerle sohbet ederek ilgilenen Yavaş, gazilerin taleplerini not aldı.