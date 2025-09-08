Manisa'da zincirleme trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti

Manisa'da zincirleme trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti
Yayınlanma:
Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Manisa-Akhisar kara yolunun Kapaklı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Vedat Kıyçak (49) yönetimindeki 33 ADC 60 plakalı otomobilin seyir halindeyken lastiği patladı. Kontrolden çıkan araç refüjü aşarak karşı şeride geçti ve burada 2 otomobil ile 1 panelvanla çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

manisa1.jpg

Sağlık ekipleri, sürücü Vedat Kıyçak’ın eşi Melek Kıyçak’ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada sürücü Vedat Kıyçak, kızı Büşra Kıyçak, diğer otomobildeki sürücü Semih Cangül ve yolcu Mehmet Cangül yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre tek şeritten sağlanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Rahmi Koç veda etti
Rahmi Koç veda etti
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Otomobil kampanyalarında yılın son baharı
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Aracı 2 gün otoparkta kalan sürücüye şok fatura: Arabanın anahtarını bırakınız yazaydınız
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor!
Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
BEDAŞ 17 ilçeyi uyardı: 8 saati bulan elektrik kesintileri yolda
Türk takımlarını yakan hakem milli maça atandı: VAR'a rağmen bildiğini okuyor
'Vatan haini'
Türkiye
'Sokak Kedisi' serbest bırakıldı
'Sokak Kedisi' serbest bırakıldı
Hatay'da kamulaştırma gerilimi: Yargı süreci beklenmeden ağaçlar söküldü
Hatay'da kamulaştırma gerilimi: Yargı süreci beklenmeden ağaçlar söküldü
Ömer Günel’den kayyum tepkisi: Halkın partisine pranga vuramazsınız
Ömer Günel’den kayyum tepkisi: Halkın partisine pranga vuramazsınız