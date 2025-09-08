Manisa'da zincirleme trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti

Kaza, Manisa-Akhisar kara yolunun Kapaklı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Vedat Kıyçak (49) yönetimindeki 33 ADC 60 plakalı otomobilin seyir halindeyken lastiği patladı. Kontrolden çıkan araç refüjü aşarak karşı şeride geçti ve burada 2 otomobil ile 1 panelvanla çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücü Vedat Kıyçak’ın eşi Melek Kıyçak’ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada sürücü Vedat Kıyçak, kızı Büşra Kıyçak, diğer otomobildeki sürücü Semih Cangül ve yolcu Mehmet Cangül yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre tek şeritten sağlanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.