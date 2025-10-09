Manisa’da zabıta biber satan kadını tartakladı! Gücünüz ona mı yetti hiç mi utanmadınız?

Manisa Turgutlu’da bulunan semt pazarında meydana gelen olayda, Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazarda denetim yaparak izinsiz tezgah açan satıcıların tezgahlarını topladı. Bu sırada, ürünlerine el konulmasına karşı çıkan bir kadın satıcı, gözyaşları içinde ürünlerini kurtarmaya çalıştı.

ZABITANIN ORANTISIZ MÜDAHALESİ TEPKİ ÇEKTİ!

Kadın, tezgahını bırakmamak için direnirken zabıta ekiplerinin kadına müdahalesi büyük tepkilere yol açtı. Yerde oturan kadını tartaklayan zabıta, kadının kollarını tutarak orantısız güç uyguladı. Zabıta müdahalesi, o sırada pazarda olan diğer vatandaşların da tepkisine yol açtı.

SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ!

Zabıta müdahalesi, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kayıt altına alındı. Söz konusu görüntüler, kısa sürede sosyal medyada yayılırken tepkiler de çığ gibi büyüdü.

TURGUTLU BELEDİYESİ’NDEN AÇIKLAMA GELDİ!

Yaşanan olaya ilişkin Turgutlu Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Turgutlu Belediyesi ilçe sınırları içerisinde bulunan pazar yerlerinde Zabıta Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Hal Zabıta ekipleri ile müşterek çalışmalar yürütülmektedir. Pazar tezgahlarının işgal sınırları, ürünlerin fiyat etiketleri ve seyyar satıcıların faaliyetleri denetlenmiştir. Uyarılara rağmen ihlalde bulunan şahıslar hakkında yasal işlem yapılmıştır. Kaynağı belli olmayan ürünlerine el konulmuştur.” ifadelerine yer verildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, olayla ilgili görüntülerin sadece bir kesitinin paylaşıldığı ileri sürülerek “Tüm bu görevleri icra ederken, kadın bir seyyar satıcının görev yapmakta olan personelimize hakaretleri ve fiziksel taarruzu sonucu sosyal medyaya tatsız bir görüntü olarak yalnızca bir kesiti yansıtılmıştır. Önceliğimiz vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğidir; ilçemiz genelinde tüm çalışmalarımız devam edecektir.” denildi.