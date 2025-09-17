Manisa'da palet fabrikasında yangın!

Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi’nde bulunan bir palet fabrikasında yangın çıktı. Eski paletlerin depolandığı alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek fabrikanın çevresine ve yanındaki bazı meyve ağaçlarına da sıçradı.

İTFAİYE VE ORMAN EKİPLERİ MÜDAHALE EDİYOR

Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, orman söndürme arazözü, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba gösteriyor.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRDÜRÜLÜYOR

Yoğun duman çevre mahallelerden de görülürken, yangının büyümesini önlemek için hem fabrikada hem de çevredeki tarım arazilerinde soğutma çalışmaları yürütülüyor. Can kaybı ve yaralanma yaşanmadığı bildirilen olayla ilgili soruşturma başlatıldı.