Manisa'da palet fabrikasında yangın!

Yayınlanma:
Manisa’nın Yunusemre ilçesinde bir palet fabrikasında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına itfaiye ve orman ekipleri müdahale ediyor.

Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi’nde bulunan bir palet fabrikasında yangın çıktı. Eski paletlerin depolandığı alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek fabrikanın çevresine ve yanındaki bazı meyve ağaçlarına da sıçradı.

İTFAİYE VE ORMAN EKİPLERİ MÜDAHALE EDİYOR

Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, orman söndürme arazözü, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba gösteriyor.

manisa.jpg

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRDÜRÜLÜYOR

Yoğun duman çevre mahallelerden de görülürken, yangının büyümesini önlemek için hem fabrikada hem de çevredeki tarım arazilerinde soğutma çalışmaları yürütülüyor. Can kaybı ve yaralanma yaşanmadığı bildirilen olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Mansur Yavaş 2.5 milyar yatırmıştı: Karşılığını aldı
Mansur Yavaş 2.5 milyar yatırmıştı: Karşılığını aldı
12 yıllık Türkiye'nin dev akaryakıt firması konkordato ilan etti
12 yıllık Türkiye'nin dev akaryakıt firması konkordato ilan etti
İnekleri için arazisinde sondaj yaptı: 88 metrede fışkıran sıvıyı görünce gözlerine inanamadı
İnekleri için arazisinde sondaj yaptı
88 metrede fışkıran sıvıyı görünce gözlerine inanamadı
Vefat eden eşi hastayken bulamadığı ürünün üretimine başladı: Tonlarcasını hasat etmeye başladı
Tonlarcasını hasat etmeye başladı
Vefat eden eşi hastayken bulamadığı ürünün üretimine başladı
60 hanelik mahalle tam 60 ton üretiyor! Siparişlere yetişemiyorlar: Kilosu altınla yarışıyor
Siparişlere yetişemiyorlar: Kilosu altınla yarışıyor
60 hanelik mahalle tam 60 ton üretiyor
Bu gece yarısından itibaren başlıyor: İstanbul’un 21 ilçesi için kara gece uyarısı
Yarın son gün! Aylık 35 bin TL kazanmak için tek şart
Yarın son gün! Aylık 35 bin TL kazanmak için tek şart
Nihat Özçelik kimdir? Investco Holding soruşturmasında son durum — Işık Ökte detayı
Borsa operasyonu: Nihat Özçelik ve Işık Ökte gündemde
Avrupa 4 gol atan Türk kaleciyi konuşuyor
Avrupa 4 gol atan Türk kaleciyi konuşuyor
Satın alacaklara kara haberi verdi: 1 milyondan fazla arttı
Türkiye
AKP'li Şamil Tayyar'dan Can Holding operasyonu hakkında çarpıcı yorum: Devlet içi güç savaşı...
AKP'li Şamil Tayyar'dan Can Holding operasyonu hakkında çarpıcı yorum: Devlet içi güç savaşı...
Sağlıkta şiddet sürüyor! Mardin'de aile hekimi darbedildi
Sağlıkta şiddet sürüyor! Mardin'de aile hekimi darbedildi
Ambulansa yol vermeyene Türk işi çözüm: Başka çaresi kalmadı
Ambulansa yol vermeyene Türk işi çözüm: Başka çaresi kalmadı