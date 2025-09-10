Manisa'da öğrencileri taşıyan servis kaza yaptı: 8 yaralı

Manisa’nın Demirci ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında öğrenci servisi ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 8’i öğrenci olmak üzere toplam 9 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Hacıhamza Mahallesi’nde yaşandı. Muharrem Baş yönetimindeki 45 J 8243 plakalı servis minibüsü, bir siteye öğrenci almak için girdiği sırada Zinnur Eroğlu’nun kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle serviste bulunan 8 öğrenci ile otomobil sürücüsü yaralandı.

ÖĞRENCİLER HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Demirci Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yetkililerden alınan bilgiye göre yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.