Manisa'da öğrencileri taşıyan servis kaza yaptı: 8 yaralı

Manisa'da öğrencileri taşıyan servis kaza yaptı: 8 yaralı
Yayınlanma:
Manisa’nın Demirci ilçesinde öğrenci servisi ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 8’i öğrenci 9 kişi yaralandı.

Manisa’nın Demirci ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında öğrenci servisi ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 8’i öğrenci olmak üzere toplam 9 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Hacıhamza Mahallesi’nde yaşandı. Muharrem Baş yönetimindeki 45 J 8243 plakalı servis minibüsü, bir siteye öğrenci almak için girdiği sırada Zinnur Eroğlu’nun kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle serviste bulunan 8 öğrenci ile otomobil sürücüsü yaralandı.

manisa.jpg

ÖĞRENCİLER HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Demirci Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yetkililerden alınan bilgiye göre yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor: 7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor
Yeni Sağlık Bakanı bir anda yere yığıldı başını kürsüye çarptı: Kimse ne olduğunu anlayamadı
iPhone 17 resmen tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatları
Türkiye'den 124 ülkeye 300 ton ihraç edildi: 2 milyar 349 milyon gelir getirdi
2 milyar 349 milyon gelir getirdi
Türkiye'den 124 ülkeye 300 ton ihraç edildi
Fenerbahçe'nin yeni hocasının bilinmeyenleri: Tesadüf olamayacak bir başarı hikayesi
Uyarılar bu sefer İstanbul'un 20 ilçesi için geldi: Önleminizi alın
Altında 6 bin 500 seviyesi için net tarih geldi
Altında 6 bin 500 seviyesi için net tarih geldi
Emekli promosyonları güncellendi: 30 bin TL veriliyor!
Emekli promosyonları güncellendi: 30 bin TL veriliyor!
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Çiftçi maliyetten kurtuldu tüketici ucuza aldı: Tarlasını açtı kova kova topladılar
Çiftçi maliyetten kurtuldu tüketici ucuza aldı
Tarlasını açtı kova kova topladılar
Türkiye
CHP İstanbul İl Başkanlığı tabelası asıldı
CHP İstanbul İl Başkanlığı tabelası asıldı
Kedilerin annesi "Öksüz" köpek hayata tutunamadı
Kedilerin annesi "Öksüz" köpek hayata tutunamadı
AKP'li Ali İhsan Yavuz'un yüzüne baka baka söyledi: Kartopu gibi eriyorsunuz
AKP'li Ali İhsan Yavuz'un yüzüne baka baka söyledi: Kartopu gibi eriyorsunuz