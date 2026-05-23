Manisa'da 5 araç birbirine girdi: Yaralılar var

Kaza, Kula-Eşme karayolu Eroğlu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Eşme yönünden Kula istikametine seyir halinde olan Hasan S., yönetimindeki traktörü, yol kenarında durmak istedi. Bu sırada traktörün arkasından gelen Yıldıray Ü. idaresindeki otomobilin sürücüsü de hızını düşürdü.

Aynı yönde ilerleyen Mustafa G. yönetimindeki TIR, önünde yavaşlayan otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, önündeki traktöre çarptı. Arkadan gelen Aslı Y. yönetimindeki otomobil ile Muhammet Ç. idaresindeki hafif ticari araç da kazaya karıştı.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Zincirleme kazada sürücü Yıldıray Ü., İsmail Ünlü, Yaşar Yiğit, Aynur Gökdemir, Raz Açıkgöz, Ayşe Gökdemir, Sabahat Ece ve Teslime Dallı yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ekipler tarafından Kula Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. TIR şoförü Mustafa G. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.(DHA)