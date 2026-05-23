Kadıköy'de feci kaza! Sürücü rahatsızlandı, otomobil takla attı

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Sahrayıcedit Mahallesi D-100 Karayolu yan yolda meydana geldi. İddiaya göre, otomobilin sürücüsü D.T. direksiyon başında rahatsızlandı.

D.T.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, aynı yönde ilerleyen H.K. idaresindeki otomobile arkadan çarptıktan sonra takla attı.

KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü D.T., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı, seyir halindeki başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Görüntülerde otomobilin bir anda hızlanarak önündeki araca çarpması, ardından takla atması ve çevredekilerin yardıma koşması yer aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)