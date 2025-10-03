Manifest'in 'Arıyo' şarkısı Grammy Ödülleri için yarışacak

Son dönemin dikkat çeken gruplarından Manifest, uluslararası arenada önemli bir başarıya imza attı. Grubun en sevilen şarkılarından “Arıyo”, 68. Grammy Ödülleri’nde Best Pop Duo/Group Performance kategorisinde değerlendirmeye alındı.

Manifest, gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurarak, “Arıyo şarkımızın 68. Grammy Ödülleri’nde Best Pop Duo/Group Performance kategorisinde değerlendirmeye kabul edildiğini duyurmaktan gurur duyuyoruz” ifadelerine yer verdi.

GRUP ÜYELERİNE YURT DIŞI YASAĞI VERİLMİŞTİ

Grup, sadece müzikteki yükselişiyle değil, aynı zamanda devam eden hukuki süreçleriyle de gündemde. Grup üyeleri hakkında “Hayasızca Hareketler” ve “Teşhircilik” suçlamalarıyla re’sen soruşturma başlatılmış, üyeler yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğüyle adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.