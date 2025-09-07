Mandırada dehşet: İşçi yem karma makinesine düştü

Yayınlanma:
Nevşehir’de, bir mandıradaki yem karma makinesine düşen işçi Uğur K., itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Nevşehir’de, bir mandıradaki yem karma makinesine düşen işçi Uğur K., itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kurtarıldı.

Öğle saatlerinde Cevher Dudayev Mahallesi Küme Evleri mevkiinde bulunan bir mandırada meydana gelen olayda, mandırada çalışan Uğur K., hayvanları yemlemek için yemleri karıştırmaya başladı.

yem-karma-makinesine-dusen-isciyi-itfaiy-902294-268091-001.jpg

YEM KARMA MAKİNESİNE DÜŞTÜ

Bu sırada dengesini kaybeden Uğur K., yem karma makinesine düşerek iki helezonun arasında sıkıştı.

Uğur K.'nın yardım çığlığını duyan işletmecileri olayı 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.

yem-karma-makinesine-dusen-isciyi-itfaiy-902293-268091-001.jpg

1 SAATLİK ÇALIŞMA SONUCU ÇIKARILDI

İki helezon arasında sıkışan Uğur K., itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu bulunduğu yerden yaralı olarak çıkarıldı.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, sağlık ekiplerince Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

