Manavgat orman yangını kontrol altına alındı
Yayınlanma:
Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Antalya Manavgat'ta Altınkaya Mahallesi Oluk mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınan yangında 2 dekar alan zarar gördü.

Sarp ve kayalık bölgede ekipler, söndürme ve soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

