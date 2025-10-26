Maltepe’de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına minibüs çarptı!

İstanbul’un Maltepe ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi İnönü Caddesi'nde, saat 13.45’te meydana gelen olayda, Gökhan B. kontrolündeki minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan Emine Yazıcı’ya (76) çarptı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi.

HAYATİ TEHLİKESİNİN OLMADIĞI BİLDİRİLDİ!

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kazada yaralanan Yazıcı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yazıcı’nın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken minibüs şoförü Gökhan B. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza ile ilgili incelemenin devam ettiği bildirildi.

KAZA ANI SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ!

Meydana gelen kaza anı, çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Söz konusu görüntülerde, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Emine Yazıcı'ya minibüsün çarptığı anlar yer aldı.