Kazada yaralanan Fatma kurtarılamadı

Kaza, 19 Ekim günü akşam saatlerinde Reyhanlı-Antakya yolu Beşaslan Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sebze halinde paketleme servisinde çalışan işçileri taşıyan E.Ş. yönetimindeki servis minibüsü, aynı istikamette giden R.K. yönetimindeki traktörün römorkuna arkadan çarptı.

Bir anda yavaşladı: Zincirleme kazaya yol açtı

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Kazada minibüste bulunan 14 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yoğun bakımda tedavisi süren Fatma Şanverdi, bugün hayatını kaybetti. Fatma Şanverdi'nin ağabeyi Ahmet Şanverdi ile sürücü E.Ş.'nin hastanedeki tedavilerinin devam ettiği, diğer yaralıların taburcu edildikleri belirtildi.

Fatma Şanverdi'nin cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.