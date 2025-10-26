Bir anda yavaşladı: Zincirleme kazaya yol açtı

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde aniden yavaşlayan otomobil, zincirleme trafik kazasına neden oldu. Kazada 4 araç hasar görürken o anlar araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bulunan Haramidere mevkii Avcılar istikametinde, geçtiğimiz gün saat 11.50 sıralarında meydana gelen olayda, üç şeritli yolun sağ şeridinde ilerleyen otomobil bir anda yavaşladı. Arkasından gelen otomobilde yavaşlarken diğer araçlar duramadı ve kaza yaptı.

istanbul-esenyurtta-4-aracin-karistigi-982104-291600.jpg

4 ARAÇ KAZA YAPTI!

4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak durumu haber verdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken kaza nedeniyle yolun 2 şeridi trafiğe kapandı. Araçlarda bulunan sürücü ve yolcular ise kazada yaralandı.

Zincirleme kaza, otomobilde bulunan araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak:DHA

Türkiye
