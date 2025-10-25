Maltepe'de uyuşturucu operasyonu! 5 kişi yakalandı

Maltepe'de kahvehane, iş yeri ve eve düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Maltepe'de Zümrütevler Mahallesi'nde bir kahvehanede uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edildi.

Polis ekipleri tarafından iş yerine düzenlenen operasyonda Y.E.A. (25) ve Y.Ö. (25) adlı iki kişi gözaltına alındı. Aramalarda bir miktar uyuşturucu ile 33 bin 300 lira da ele geçirildi.

İncelemede, Y.Ö'nün "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan arandığı tespit edildi.

Şüphelilerin ifadelerini alan polis ekipleri, aynı mahalledeki bir elektrikçinin "zula" olarak kullanıldığını belirledi.

İstanbul'da 'haraç çetesi'ne operasyon: 62 tutuklama

149 PARÇA HALİNDE YARIM KİLOGRAM UYUŞTURUCU BULUNDU

İş yerine düzenlenen operasyonda C.Ö. (25) ve H.F.E. (25) adlı iki kişi daha gözaltına alındı. Buradaki aramalarda 149 parça halinde yarım kilogram uyuşturucu bulundu.

Zanlı Y.Ö'nün evindeki aramalarda ise tabanca, av tüfeği, pompalı tüfek ve 28 fişek ele geçirildi. Şüphelinin eniştesi olduğu belirlenen L.B. (48) de gözaltına alındı.

Kaynak:AA

