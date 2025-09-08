Malatya'da lastiği patlayan kamyon duvara çarptı: Sürücü hayatını kaybetti

Malatya'da lastiği patlayan kamyon duvara çarptı: Sürücü hayatını kaybetti
Yayınlanma:
Malatya’nın Karabağlar Mahallesi’nde lastiği patlayan hafriyat kamyonunun istinat duvarına çarpması sonucu sürücü Erkan Karadağ yaşamını yitirdi.

Kaza, sabah saatlerinde Malatya merkez Karabağlar Mahallesi’nde meydana geldi. Erkan Karadağ (48) yönetimindeki 44 BA 561 plakalı hafriyat kamyonu, seyir halindeyken aniden patlayan lastiği nedeniyle kontrolden çıktı. Araç önce yol kenarındaki bariyerlere çarptı, ardından istinat duvarına vurarak durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

malatyaa.jpg

ŞOFÖR HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine ulaşan sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde sürücü Erkan Karadağ’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kaza nedeniyle yolun bir bölümü kısa süreliğine trafiğe kapatılırken, kamyon çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Karadağ’ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis ekipleri kazanın kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla çalışma başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Rahmi Koç veda etti
Rahmi Koç veda etti
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Otomobil kampanyalarında yılın son baharı
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Aracı 2 gün otoparkta kalan sürücüye şok fatura: Arabanın anahtarını bırakınız yazaydınız
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor!
Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
BEDAŞ 17 ilçeyi uyardı: 8 saati bulan elektrik kesintileri yolda
Türk takımlarını yakan hakem milli maça atandı: VAR'a rağmen bildiğini okuyor
'Vatan haini'
Türkiye
Son dakika | CHP'den kayyuma karşı yeni hamle
Son dakika | CHP'den kayyuma karşı yeni hamle
Özgür Çelik abluka altındaki il binasından seslendi: İstanbul Valisi'ne ulaşamıyoruz!
Özgür Çelik abluka altındaki il binasından seslendi: İstanbul Valisi'ne ulaşamıyoruz!
Kapıkule'de uyuşturucu operasyonu: 114 kilo ele geçirildi
Kapıkule'de uyuşturucu operasyonu: 114 kilo ele geçirildi