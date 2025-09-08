Malatya'da lastiği patlayan kamyon duvara çarptı: Sürücü hayatını kaybetti

Kaza, sabah saatlerinde Malatya merkez Karabağlar Mahallesi’nde meydana geldi. Erkan Karadağ (48) yönetimindeki 44 BA 561 plakalı hafriyat kamyonu, seyir halindeyken aniden patlayan lastiği nedeniyle kontrolden çıktı. Araç önce yol kenarındaki bariyerlere çarptı, ardından istinat duvarına vurarak durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ŞOFÖR HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine ulaşan sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde sürücü Erkan Karadağ’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kaza nedeniyle yolun bir bölümü kısa süreliğine trafiğe kapatılırken, kamyon çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Karadağ’ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis ekipleri kazanın kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla çalışma başlattı.