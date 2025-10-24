Malatya’da korkunç olay! Gölette kadın cesedi bulundu

Yayınlanma:
Malatya’nın Battalgazi ilçesinde bulunan mesire alanındaki gölette, temizlik görevlileri bir kadın cesedi buldu.

Malatya’nın Orduzu Pınarbaşı Mesire Alanı'nda temizlik yapan işçiler ve piknik için gelen öğrenciler, saat 12.00 sıralarında korkunç bir durumla karşılaştı. İşçiler ve öğrenciler, gölette hareketsiz duran bir kadın cesedini fark etti.

malatyada-golette-kadin-cesedi-bulundu-979732-290960.jpg

KADININ CANSIZ BEDEN SUDAN ÇIKARILDI!

Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber vermesi üzerine olay yerine, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kadının cansız bedeni ekipler tarafından sudan çıkarılırken kadının çantası mesire alanında bulunan bir bank üzerinde bulundu.

OLAY İLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

Kadının cansız bedeni kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Kaynak:DHA

