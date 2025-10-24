Günlerdir kayıp olan Hasret'in cansız bedeni su kuyusunda bulunmuştu: Katilden kan donduran itiraf

Yayınlanma:
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, 5 gündür kayıp olan Hasret Akkuzu’nun cansız bedeni su kuyusunda bulundu. Akkuzu'nun cenazesi, köyünde son yolculuğuna uğurlanırken, tutuklanan cinayet şüphelisi cezaevi firarisi Deniz Boyacı, ifadesinde "Aramızda tartışma çıktı. Boğdum, sonra kuyuya attım" dedi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Perşembe beldesi Koramanlar köyü kırsalına meydana olayda, edinilen bilgilere göre 19 Ekim günü hayvan otlatmaya giden köylüler, su kuyusunda bir ceset bulup ihbarda bulundu.

hasret-akkuzu-kuyu.jpg

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından cansız bedeni kuyudan çıkarılan kadın, ardından morga kaldırıldı.

hasret-akkuzu.jpg

AİLE CESEDİN KAYIP KIZA AİT OLDUĞU TEŞHİS ETTİ

Aynı ilçede 12 Ekim’den beri kayıp olan Hasret Akkuzu’nun (17) ailesi hastaneye çağırıldı. Aile, morgda cesedi teşhis etti. Akkuzu’nun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Geniş çaplı soruşturma başlatan ekipler, cinayet şüphelisinin 2001 yılında 17 yaşındayken 4 kişinin öldürülmesi olayında hüküm giyen, 2016'da tahliye olduktan sonra bu kez başka bir cinayetten tutuklanıp ceza alan ve açık cezaevinde kalırken izinli çıkıp geri dönmeyen Deniz Boyacı olduğunu tespit etti.

katil-deniz-boyaci.jpg

Kentte düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Baş şüpheli olarak belirtilen Deniz Boyacı ise Aydın’da yakalanıp Zonguldak’a getirildi.

22 Ekim’de, Deniz Boyacı'nın annesi, kardeşi ve Akkuzu'nun arkadaşı, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Deniz Boyacı’nın ağabeyi, yengesi ve olayda kullanılan aracın sahibi olan arkadaşı ise çıkarıldıkları mahkeme tarafından "Delilleri karartma" suçlamasıyla tutuklandı.

deniz-boyaci.jpg

"ARAMIZDA TARTIŞMA ÇIKTI. BOĞDUM, SONRA KUYUYA ATTIM"

Dün, Deniz Boyacı'ya su kuyusunun olduğu noktada keşif yaptırıldı. İfadesinde, suçunu itiraf eden Boyacı, "Aramızda tartışma çıktı. Boğdum, sonra kuyuya attım" dedi. Boyacı, bugün, sabaha karşı sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

hasret-akkuzu-cinayeti.jpg

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Öte yandan, Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlanan Hasret Akkuzu'nun cenazesi, ailesine teslim edildi. Akkuzu'nun cansız bedeni, Perşembe beldesi Kızılbel köyüne getirildi. Bugün, sabah 10.00 sıralarında, babaevinin önünde dua edilip helallik alındı.

hasret-akkuzu-2.jpg

Hasret'in babası Şenal Akkuzu'nun güçlükle ayakta durabildiği görülürken, yakınları tabutun başında gözyaşı döktü. Saat 11.00'de de köy camisinde kılınan cenaze namazının ardından Hasret Akkuzu, dua ve gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

